Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto terminó 13º en la última práctica y se viene la clasificación

Colapinto marcó un tiempo de 1m47s904 (fue casi ocho décimas más lento que el viernes) y quedó a 1s914 de Kimi Antonelli, el más veloz.

Kimi Antonelli dominó la última tanda de ensayos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Más allá de lo ocurrido con el pilarense, Alpine consiguió recuperar el A526 de Gasly, que había quedado destruido después del accidente que sufrió en una de las curvas del circuito durante el segundo ensayo del viernes. El francés clavó una marca de 1m47s949 y quedó a sólo 45 milésimas de Colapinto.

El cierre de la tanda de ensayos de este sábado estuvo marcado por el accidente del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que derivó en la banda amarilla.

Ahora, la actividad de la F1 continuará con las pruebas de clasificación, que podrán verse en directo por Fox Sports y Disney+ Premium. El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo, desde las 10 hora argentina, a 44 vueltas.