Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto terminó 13º en la última práctica y se viene la clasificación

El argentino participó del ensayo libre en el circuito de Spa-Francorchamps. El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el piloto más rápido. A las 11 hora de nuestro país empezarán las pruebas clasificatorias.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó este sábado 13º en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. El mejor tiempo estuvo a cargo del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
A partir de las 11 hora de nuestro país, se desarrollarán las pruebas de clasificación para la competencia en el circuito de Spa-Francorchamps.
El último ensayo significó un paso atrás para Colapinto, que el viernes había finalizado séptimo en el segundo entrenamiento libre. Pese al retroceso, volvió a terminar por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que se ubicó 15º.
La escudería francesa probó algunos cambios en el auto del argentino, con el objetivo de encontrar esa mejoría que el mismo piloto había avisado tras cerrar la primera jornada de trabajo. Sin embargo, las modificaciones realizadas no tuvieron la respuesta esperada.
Colapinto marcó un tiempo de 1m47s904 (fue casi ocho décimas más lento que el viernes) y quedó a 1s914 de Kimi Antonelli, el más veloz.
Más allá de lo ocurrido con el pilarense, Alpine consiguió recuperar el A526 de Gasly, que había quedado destruido después del accidente que sufrió en una de las curvas del circuito durante el segundo ensayo del viernes. El francés clavó una marca de 1m47s949 y quedó a sólo 45 milésimas de Colapinto.
El cierre de la tanda de ensayos de este sábado estuvo marcado por el accidente del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que derivó en la banda amarilla.
Ahora, la actividad de la F1 continuará con las pruebas de clasificación, que podrán verse en directo por Fox Sports y Disney+ Premium. El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo, desde las 10 hora argentina, a 44 vueltas.
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