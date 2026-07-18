Deportes |

Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto terminó 13º en la última práctica y se viene la clasificación

El argentino participó del ensayo libre en el circuito de Spa-Francorchamps. El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, fue el piloto más rápido. A las 11 hora de nuestro país empezarán las pruebas clasificatorias.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó este sábado 13º en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1. El mejor tiempo estuvo a cargo del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), seguido por el británico Lando Norris (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

A partir de las 11 hora de nuestro país, se desarrollarán las pruebas de clasificación para la competencia en el circuito de Spa-Francorchamps.

Colapinto marcó un tiempo de 1m47s904 (fue casi ocho décimas más lento que el viernes) y quedó a 1s914 de Kimi Antonelli, el más veloz.

Kimi Antonelli dominó la última tanda de ensayos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Kimi Antonelli dominó la última tanda de ensayos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Más allá de lo ocurrido con el pilarense, Alpine consiguió recuperar el A526 de Gasly, que había quedado destruido después del accidente que sufrió en una de las curvas del circuito durante el segundo ensayo del viernes. El francés clavó una marca de 1m47s949 y quedó a sólo 45 milésimas de Colapinto.

El cierre de la tanda de ensayos de este sábado estuvo marcado por el accidente del británico Lewis Hamilton (Ferrari), que derivó en la banda amarilla.

Ahora, la actividad de la F1 continuará con las pruebas de clasificación, que podrán verse en directo por Fox Sports y Disney+ Premium. El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo, desde las 10 hora argentina, a 44 vueltas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados