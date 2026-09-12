Gran Premio de España: Franco Colapinto terminó 11° en una accidentada práctica libre

El argentino quedó a 1s549 de Kimi Antonelli, que fue el más rápido. La sesión tuvo dos banderas rojas por los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman. Desde las 11 se llevará a cabo la clasificación
Franco Colapinto finalizó este sábado 11° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de España de Fórmula 1, en una sesión que estuvo marcada por los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman y que tuvo dos interrupciones con bandera roja. A partir de las 11 hora argentina, será el tiempo de la clasificación.
El pilarense registró 1m34s346 con su Alpine y quedó a 1s549 de Kimi Antonelli, que fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 1m32s797. Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los tres primeros lugares.
Colapinto fue mejorando su rendimiento durante la práctica. Después de la reanudación llegó a ubicarse séptimo, aunque finalmente cerró la sesión en el undécimo lugar, a apenas 58 milésimas de Gabriel Bortoleto, que terminó décimo.
La actividad en el circuito de Madring quedó condicionada por el fuerte golpe de Lewis Hamilton en la curva 22. El piloto de Ferrari impactó contra las barreras cuando buscaba mejorar su registro e intentó regresar a los boxes pese a los daños en su monoplaza. Finalmente, debió detenerse y no volvió a salir.
La reparación de las protecciones provocó una interrupción de más de media hora, con 15 minutos y 38 segundos todavía por disputarse cuando el reloj quedó detenido.
Cuando los pilotos afrontaban sus últimos intentos, Oliver Bearman provocó la segunda bandera roja, esta vez a menos de un minuto del final. Por ese motivo, varios competidores no pudieron completar sus vueltas rápidas.
Colapinto, en tanto, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 16°. Ahora, el argentino tendrá por delante la clasificación, donde buscará definir su posición de largada para la carrera del domingo.
Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de septiembre
TV: Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.
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