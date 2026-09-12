Gran Premio de España: Franco Colapinto terminó 11° en una accidentada práctica libre

La reparación de las protecciones provocó una interrupción de más de media hora, con 15 minutos y 38 segundos todavía por disputarse cuando el reloj quedó detenido.

Cuando los pilotos afrontaban sus últimos intentos, Oliver Bearman provocó la segunda bandera roja, esta vez a menos de un minuto del final. Por ese motivo, varios competidores no pudieron completar sus vueltas rápidas.

Colapinto, en tanto, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 16°. Ahora, el argentino tendrá por delante la clasificación, donde buscará definir su posición de largada para la carrera del domingo.

Días y horarios del Gran Premio de España

Sábado 12 de septiembre

Clasificación: 11.00 de Argentina.

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10.00 de Argentina, a 57 vueltas.

TV: Fox Sports en Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1TV.