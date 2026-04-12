Jannik Sinner le ganó a Carlos Alcaraz: rey en Montecarlo y número 1 del mundo

Al terminar el encuentro, Alcaraz no escatimó en elogios para su rival y reconoció el gran nivel que mostró el italiano durante toda la semana en el Principado. El español, visiblemente cansado pero respetuoso, mencionó “Especialmente en polvo de ladrillo, es un gran luchador... Le tengo mucho respeto por lo que está haciendo en los torneos”. Además, el murciano hizo hincapié en lo especial que fue para ambos volver a cruzarse en una instancia tan importante, recordando sus inicios: "La primera vez que nos cruzamos en una cancha de tenis fue allá en los challengers, y vernos ahora jugando en la central de Montecarlo me parece que es algo especial".