Platense y Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 en Vicente López

En la fecha 13 del Torneo Apertura, el Calamar y el Lobo de Mendoza no se sacaron diferencias y sumaron un punto que no le sirve a ninguno.
Platense y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1 en Vicente López por la fecha 13 del Torneo Apertura. El Calamar y el Lobo de Mendoza no se sacaron diferencias y sumaron un punto que no le sirve a ninguno para sus objetivos en este primer semestre del año.
El local abrió el marcador a los 15 minutos con un golazo de Tomás Nasif. El delantero, que está a préstamo desde River, le rompió el arco César Rigamonti, arquero visitante, en un contraataque letal. De esta manera, el club de Vicente López se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.
Sin embargo, el club mendocino llegó a la igualdad a la media hora del segundo tiempo a través de Facundo Lencioni, quien definió en el área chica con una tremenda volea después de una pifia del defensor rival Eugenio Raggio. Una igualdad justa debido a la constante búsqueda del visitante. Fue 1-1 en Vicente López.
Con este resultado, Platense, que viene de caer ante Corinthians en su debut en la Copa Libertadores, llegó a los nueve partidos sin ganar y desaprovechó una oportunidad inmejorable para llegar a los 18 puntos y meterse de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza rescató un sufrido punto que le permite llegar a las 13 puntos y tomar algo de respiro con respecto a la zona de descenso. Sin embargo, como sigue inmerso en la misma, tampoco fue de tanta ayuda la unidad conseguida: necesita ganar para empezar a tener tranquilidad con respecto a ese tema.
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