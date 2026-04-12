Platense y Gimnasia de Mendoza igualaron 1 a 1 en Vicente López

Por su parte, Gimnasia de Mendoza rescató un sufrido punto que le permite llegar a las 13 puntos y tomar algo de respiro con respecto a la zona de descenso. Sin embargo, como sigue inmerso en la misma, tampoco fue de tanta ayuda la unidad conseguida: necesita ganar para empezar a tener tranquilidad con respecto a ese tema.

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