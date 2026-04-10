La histórica Ferrari de Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

El mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann terminó tercero en el campeonato y fue clave para el subcampeonato de Ferrari.

La temporada de 1978 fue crucial para la Scuderia Ferrari, que estrenó los neumáticos Michelin y afrontó la salida de Niki Lauda, quien se unió a Brabham. La llegada de Gilles Villeneuve como compañero de Reutemann marcó un cambio en la alineación del equipo.

La serie 312T de Ferrari se considera una de las más destacadas en la historia de la Fórmula 1, con seis evoluciones entre 1975 y 1980, 27 victorias en Grandes Premios y tres campeonatos mundiales de pilotos, además de cuatro títulos de constructores.

El lote se completa con otros modelos históricos vinculados a figuras como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, que elevan el interés global de la subasta.