La histórica Ferrari de Carlos Reutemann será subastada en una millonaria cifra

El icónico monoplaza de la temporada 1978, fue piloteado por el argentino en escenarios históricos. Se venderá al mejor postor en Mónaco.
Una Ferrari de Fórmula 1 que piloteó Carlos Reutemann será subastada el próximo 25 de abril en Mónaco, con un valor estimado entre 4,5 y 5,5 millones de euros.
El remate, organizado por RM Sotheby’s en el Grimaldi Forum, incluirá cuatro monoplazas históricos con una valuación total superior a los 10 millones de euros.
El modelo es una Ferrari 312 T3 de 1978, chasis 036, que el argentino utilizó en cuatro Grandes Premios: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos.
En Zandvoort logró su mejor resultado con un séptimo puesto tras largar cuarto. Diseñada por Mauro Forghieri, está equipada con un motor bóxer V12 de 3 litros y unos 515 caballos. La unidad conserva piezas originales y fue certificada en 2025 por Ferrari Classiche.
El mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann terminó tercero en el campeonato y fue clave para el subcampeonato de Ferrari.
La temporada de 1978 fue crucial para la Scuderia Ferrari, que estrenó los neumáticos Michelin y afrontó la salida de Niki Lauda, quien se unió a Brabham. La llegada de Gilles Villeneuve como compañero de Reutemann marcó un cambio en la alineación del equipo.
La serie 312T de Ferrari se considera una de las más destacadas en la historia de la Fórmula 1, con seis evoluciones entre 1975 y 1980, 27 victorias en Grandes Premios y tres campeonatos mundiales de pilotos, además de cuatro títulos de constructores.
El lote se completa con otros modelos históricos vinculados a figuras como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, que elevan el interés global de la subasta.
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