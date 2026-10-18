Maxi Meza acertó de penal e Independiente empata el clásico ante Racing

El volante, a quien le habían cometido la falta, convirtió el 1 a 1 a los 20 minutos del segundo tiempo. Matías Zaracho, a los 28 de la primera etapa, había puesto en ventaja a la Academia.
Racing e Independiente empatan este domingo 1 a 1, por la 13° fecha del Torneo Clausura, en un nuevo cruce del clásico de Avellaneda. El encuentro se disputa en el Cilindro y puede verse a través de TNT Sports y ESPN Premium. Dirige Facundo Tello, mientras que en el VAR se encuentra Germán Delfino.
La Academia arrancó mejor e impuso sus condiciones. De hecho, creó las situaciones más claras. La primera fue a los diez minutos, cuando Juan Manuel Arrayago despejó en la línea un remate de Conechny. Y poco después, Matías Zaracho no pudo definir ante Rodrigo Rey.
El equipo dirigido por Chirola Romero fue el dueño de los hilos y, pese a algunos errores, complicó a un rival que careció de juego y actitud. Y a los 28 minutos, el local se puso en ventaja. Conechny aprovechó una falla de Pérez Curci en el fondo, envió el centro y Zaracho empujó sobre la línea un cabezazo de Maravilla Martínez, en una mala salida de Rodrigo Rey.
El Rojo cambió la actitud en la segundo etapa. Más plantado que en el inicio, se adelantó unos metros en la cancha y emparejó el trámite. Casi llega el empate a través de Montiel, que a los nueve minutos tardó en definir en el área.
Un pelotazo que peinó Chimy Ávila le quedó a Maximiliano Meza, que sufrió una falta de Escudero en el área. Facundo Tello no dudó en cobrar el penal y, a los 20, el volante del Rojo lo cambió por gol.
Racing llega a este encuentro en una grave crisis, ya que tuvo un flojísimo 2026 en el que sufrió unas muy duras eliminaciones tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Sebastián 'Chirola' Romero están decimoterceros en la Zona B con sólo 11 puntos, por lo que necesitan ganar los cuatro partidos que les restan para ilusionarse con la posibilidad de clasificar a los playoffs.
Romero sorprendió en el diseño del equipo. Por un lado, decidió incluir entre los titulares a Matías Kranevitter, en lugar de Leonel Pérez, que había sido una fija a lo largo del semestre. Y por el otro, borró a Matko Miljevic y no lo convocó en la lista de concentrados.
Independiente, por su parte, está lejos de encontrarse en un gran momento, aunque al menos se mantiene en puestos de playoffs. Los dirigidos por Jadson Viera, que vienen de igualar 0 a 0 contra Talleres en su visita a Córdoba, están séptimos en la Zona A con 18 puntos y una victoria los dejaría con un pie y medio en la próxima fase.
El último clásico de Avellaneda se dio durante el primer semestre del 2026, e Independiente se impuso 1-0 como local gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos. Aquel derby quedó e el recuerdo por el penal que falló Adrián 'Maravilla' Martínez al intentar fallar la pelota.
Racing: Facundo Cambeses; Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.
Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arías, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.
Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Germán Delfino
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