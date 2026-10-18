Maxi Meza acertó de penal e Independiente empata el clásico ante Racing

Un pelotazo que peinó Chimy Ávila le quedó a Maximiliano Meza, que sufrió una falta de Escudero en el área. Facundo Tello no dudó en cobrar el penal y, a los 20, el volante del Rojo lo cambió por gol.

¡MAXI MEZA SE HIZO CARGO DE LA PRESIÓN, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL EMPATE DE INDEPENDIENTE ANTE RACING EN EL CILINDRO!



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Racing llega a este encuentro en una grave crisis, ya que tuvo un flojísimo 2026 en el que sufrió unas muy duras eliminaciones tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina. En el Torneo Clausura, los dirigidos por Sebastián 'Chirola' Romero están decimoterceros en la Zona B con sólo 11 puntos, por lo que necesitan ganar los cuatro partidos que les restan para ilusionarse con la posibilidad de clasificar a los playoffs.

Romero sorprendió en el diseño del equipo. Por un lado, decidió incluir entre los titulares a Matías Kranevitter, en lugar de Leonel Pérez, que había sido una fija a lo largo del semestre. Y por el otro, borró a Matko Miljevic y no lo convocó en la lista de concentrados.

Independiente, por su parte, está lejos de encontrarse en un gran momento, aunque al menos se mantiene en puestos de playoffs. Los dirigidos por Jadson Viera, que vienen de igualar 0 a 0 contra Talleres en su visita a Córdoba, están séptimos en la Zona A con 18 puntos y una victoria los dejaría con un pie y medio en la próxima fase.

El último clásico de Avellaneda se dio durante el primer semestre del 2026, e Independiente se impuso 1-0 como local gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos. Aquel derby quedó e el recuerdo por el penal que falló Adrián 'Maravilla' Martínez al intentar fallar la pelota.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arías, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Germán Delfino