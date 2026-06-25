Murió Daniel Castellani, un símbolo histórico del vóley en la Argentina

En 1993 debutó como entrenador del seleccionado argentino y dos años después su equipo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata.

Su proyección como entrenador lo llevó también a Europa, donde alcanzó uno de sus mayores reconocimientos: llevó a Polonia al título del Campeonato Europeo de 2009.

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Finalmente, su último paso como técnico lo hizo con la selección femenina y logró la Copa Panamericana en 2023, primera consagración de “Las Panteras” en su historia. También consiguió un subcampeonato en el Sudamericano 2023 como escolta de Brasil; ese mismo sumó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago.

En 2024, debido a su grave enfermedad, se vio obligado a solicitar licencia médica de su cargo, dejó el equipo en las manos de su asistente Facundo Morando, pero continuó adherido a FeVA como coordinador general de selecciones