Murió Daniel Castellani, un símbolo histórico del vóley en la Argentina

Durante su etapa como jugador del seleccionado, obtuvo medallas de bronce en el Mundial de 1982 y los Juegos Olímpicos de 1988. Y como DT, conquistó los Panamericanos de Mar del Plata en 1995.
El exjugador y entrenador Daniel Castellani, una de las máximas figuras de la historia del vóley argentino, murió este jueves a los 65 años, tras una larga lucha contra una grave enfermedad. Así lo confirmó la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) en sus redes sociales.
"Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!", destacó la entidad.
Nacido el 21 de marzo de 1961 en Vicente López, fue una pieza fundamental del seleccionado argentino en los años 80: obtuvo el segundo puesto en el Sudamericano Mayores de Chile (1981) y el tercer lugar en el Mundial de Voleibol (Argentina, 1982). Y fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988).
Durante su etapa de jugador, Castellani se destacó también en Boca, GEBA y las ligas de Brasil e Italia.
En 1993 debutó como entrenador del seleccionado argentino y dos años después su equipo obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata.
Su proyección como entrenador lo llevó también a Europa, donde alcanzó uno de sus mayores reconocimientos: llevó a Polonia al título del Campeonato Europeo de 2009.
Finalmente, su último paso como técnico lo hizo con la selección femenina y logró la Copa Panamericana en 2023, primera consagración de “Las Panteras” en su historia. También consiguió un subcampeonato en el Sudamericano 2023 como escolta de Brasil; ese mismo sumó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago.
En 2024, debido a su grave enfermedad, se vio obligado a solicitar licencia médica de su cargo, dejó el equipo en las manos de su asistente Facundo Morando, pero continuó adherido a FeVA como coordinador general de selecciones
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