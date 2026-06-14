Por qué Alpine le ordenó a Franco Colapinto que deje pasar a Gasly en el GP de Barcelona-Cataluña

En diálogo con ESPN, Colapinto destacó su accionar y la levantada que logró después de lo que fue el GP de Mónaco: "Igual, fue una carrera positiva y, dentro de todo, contentos con la performance del equipo. Hay que trabajar para Austria. Para que se sienta mejor el auto y seguir empujando para adelante”.

El pilarense ejecutó una largada brillante y ganó dos posiciones para reubicarse del puesto 13° al 11°. El desgaste de los neumáticos lo obligó a detenerse temprano, pero eso no lo bajó del objetivo. Luego del intercambio en la vuelta 20 a su pesar por decisión de la escudería francesa, mejoró su rendimiento y se metió de lleno en la zona de puntos.

Embed "FUE UNA CARRERA POSITIVA". Franco Colapinto quedó conforme con el 8° lugar que consiguió en el #BarcelonaGP.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QRL2bsvhrG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

El foco está puesto en la próxima fecha, en el Gran Premio de Austria, que se disputará del 26 al 28 de junio. La carrera del domingo comenzará a las 10 hoara argentina.