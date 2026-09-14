Un tenista argentino fue suspendido por 20 meses por doping

La resolución tuvo en cuenta las circunstancias que rodearon la aparición de la sustancia prohibida en la muestra. Durante la audiencia realizada el 11 de agosto, se analizó especialmente el tratamiento médico que había recibido el tenista luego de atravesar una lesión y una posterior cirugía.

Tras completar su etapa de rehabilitación, Arcuschin acudió a un médico especializado en medicina deportiva. De acuerdo con lo establecido durante el proceso, el profesional le indicó un tratamiento de 30 días destinado a combatir la atrofia muscular.

El inconveniente fue que los medicamentos utilizados en ese tratamiento contenían estanozolol y clomifeno, dos sustancias que podían comprometer al jugador desde el punto de vista de las reglas antidopaje. Según la resolución, Arcuschin no fue informado de que los productos contenían sustancias prohibidas. Además, los medicamentos le fueron entregados en envases que no tenían etiquetas con información sobre su composición.

De esta manera, Arcuschin deberá cumplir una suspensión de 20 meses y permanecerá alejado del circuito profesional hasta octubre de 2027. El caso vuelve a poner en primer plano una de las principales obligaciones de los deportistas: conocer y verificar la composición de cualquier sustancia o medicamento que ingieran, incluso cuando haya sido indicado por un profesional médico.