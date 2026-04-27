Volvió a caer la confianza en el Gobierno y suma cuatro meses en baja

milei enojado El presidente Javier Milei y un enfrentamiento sin fin con el periodismo.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades del país.

Los cinco subíndices que integran el ICG mostraron variaciones negativas en abril y alcanzaron sus valores más bajos de 2026, por ejemplo, Honestidad se mantuvo como el componente con mayor puntaje, con 2,50 puntos, aunque cayó 8,4%; Capacidad retrocedió 2,0%; el mayor descenso se registró en Eficiencia, que bajó 21,4% hasta 1,87 puntos.

También retrocedieron la Evaluación general del gobierno, que se ubicó en 1,64 puntos (-17,2%), y la Preocupación por el interés general, con 1,61 puntos (-13,9%).

La brecha entre hombres y mujeres se redujo en abril como resultado de una caída más marcada en el segmento masculino. El ICG entre los hombres descendió 16,9% hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres bajó 4,1% hasta 1,85 puntos.

Mientras que por edad, el grupo de 18 a 29 años volvió a registrar el valor más alto, con 2,27 puntos y una suba de 2,3%. El segmento de 30 a 49 años mostró la mayor caída del mes, con un retroceso de 16,7% hasta 1,94 puntos. Entre los mayores de 50 años, el índice descendió a 2,03 puntos (-11,4%).