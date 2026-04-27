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Volvió a caer la confianza en el Gobierno y suma cuatro meses en baja

Así lo señaló un informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella que destacó que "fue el descenso más marcado en lo que va de este año".

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, bajó 12,1% en relación a marzo pra quedar en 2,02 puntos .

Según el informe, esta retoceso resultó "el más pronunciado" en los que va del año y el cuarto de manera consecutiva al haber registrado bajas del 2,8% en enero; 0,6% para febrero; 3,5% en marzo, y 12,1% en abril. Así, la caída acumulada desde diciembre de 2025 alcanzó el 17,9%.

El promedio de la gestión de Javier Milei descendió a 2,42 puntos, y alcanzó su registro más bajo desde el inicio del mandato. Mientras que en el mismo tramo de sus gobiernos, Mauricio Macri promedió 2,53 puntos y Alberto Fernández, 1,97.

milei enojado
El presidente Javier Milei y un enfrentamiento sin fin con el periodismo.

El presidente Javier Milei y un enfrentamiento sin fin con el periodismo.

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026 sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades del país.

Los cinco subíndices que integran el ICG mostraron variaciones negativas en abril y alcanzaron sus valores más bajos de 2026, por ejemplo, Honestidad se mantuvo como el componente con mayor puntaje, con 2,50 puntos, aunque cayó 8,4%; Capacidad retrocedió 2,0%; el mayor descenso se registró en Eficiencia, que bajó 21,4% hasta 1,87 puntos.

También retrocedieron la Evaluación general del gobierno, que se ubicó en 1,64 puntos (-17,2%), y la Preocupación por el interés general, con 1,61 puntos (-13,9%).

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La brecha entre hombres y mujeres se redujo en abril como resultado de una caída más marcada en el segmento masculino. El ICG entre los hombres descendió 16,9% hasta 2,16 puntos, mientras que entre las mujeres bajó 4,1% hasta 1,85 puntos.

Mientras que por edad, el grupo de 18 a 29 años volvió a registrar el valor más alto, con 2,27 puntos y una suba de 2,3%. El segmento de 30 a 49 años mostró la mayor caída del mes, con un retroceso de 16,7% hasta 1,94 puntos. Entre los mayores de 50 años, el índice descendió a 2,03 puntos (-11,4%).

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