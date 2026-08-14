El Gobierno cambió los requisitos para que los jueces puedan seguir tras los 75 años

La Constitución Nacional dispone en 75 años el límite para que los jueces continúen en sus cargos. Mientras que para seguir luego de esa edad necesitan un nuevo acuerdo del Senado, siempre y cuando el Poder Ejecutivo decida avanzar con la postulación.

Otra de las modificaciones es que el magistrado que quiera continuar en funciones tendrá que solicitar la prórroga durante los 12 meses anteriores a cumplir 75 años.

Esto intenta evitar que los expedientes se inicien cuando el juez ya está próximo a alcanzar el límite de edad y que, mientras se resuelve el trámite, se generen situaciones de permanencia provisoria.

Además del DNI y el título universitario, los postulantes deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral y documentación que permita acreditar que no tienen sanciones disciplinarias firmes ni procesos de remoción, jury de enjuiciamiento o juicios políticos en curso.

Dos casos distintos

El presidente Javier Milei rechazó la prórroga solicitada por el camarista Martín Irurzun, quien intentaba seguir cinco años más en la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado recurrió a la Corte Suprema para intentar revertirla.

Mientras que el si se aprobó la continuidad de Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. De esta forma la posibilidad de permanecer en el cargo hasta los 80 años.