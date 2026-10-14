Inflación: los servicios subieron 41,9% interanual y superaron por más de 12 puntos a los bienes

Aunque el índice general avanzó 33,4% en los últimos 12 meses, las tarifas y otros gastos esenciales mantuvieron una tendencia más acelerada, con fuertes diferencias entre las regiones del país.
Los gastos fijos de los hogares continúan siendo uno de los principales focos de presión sobre el bolsillo. En septiembre, los servicios aumentaron 41,9% interanual, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que los bienes registraron una suba del 29,2%. La brecha entre ambas categorías llegó a 12,7 puntos porcentuales.
La diferencia también quedó expuesta en el acumulado de los primeros nueve meses del año. Entre enero y septiembre, los servicios treparon 30,2%, frente al 20,4% de los bienes. Durante el último mes relevado, las variaciones fueron del 2,4% y el 1,7%, respectivamente, en un contexto en el que la inflación general marcó 1,9% mensual, 23,6% acumulado en el año y 33,4% interanual.
Entre los rubros que más presionaron sobre los presupuestos familiares se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,1% en septiembre y del 49,1% interanual. El incremento superó en casi 16 puntos porcentuales al promedio nacional. Por regiones, el Noreste encabezó las subas con 76,9%, seguido por el Noroeste (52%), la región Pampeana (49,3%), Cuyo (49,1%), la Patagonia (48,6%) y el Gran Buenos Aires (45,2%).
La educación también mostró una evolución por encima del índice general. Los precios del sector avanzaron 39,9% interanual y 3% en septiembre a nivel nacional. El mayor incremento anual se registró en el Noreste, con 45,3%. Detrás quedaron el Noroeste (41,9%), el Gran Buenos Aires (41,1%), la Patagonia (38,9%), Cuyo (37,3%) y la región Pampeana (37,1%).
En transporte, la suba interanual alcanzó el 36,2%, aunque el servicio público presentó diferencias importantes según la zona. Cuyo registró un aumento del 59,8%, por delante de la región Pampeana (54,9%), el Gran Buenos Aires (53,2%), el Noroeste (51,4%), la Patagonia (42,5%) y el Noreste (24,9%).
Las comunicaciones tampoco escaparon a la tendencia: acumularon un incremento del 37,3% en 12 meses. En telefonía e internet, las variaciones fueron del 39% en el Gran Buenos Aires, 36,8% en Cuyo, 36,4% en la región Pampeana, 36,1% en el Noreste, 35,8% en el Noroeste y 34% en la Patagonia.
Por su parte, los consumos vinculados al entretenimiento también exhibieron fuertes diferencias territoriales. Los servicios recreativos y culturales subieron 48,3% interanual en la región Pampeana y 40,2% en el Gran Buenos Aires. En el resto del país, los aumentos fueron del 36,1% en el Noreste, 34,9% en el Noroeste, 27,8% en Cuyo y 24,5% en la Patagonia.
Los datos muestran que la desaceleración de la inflación general no se traduce de la misma manera en todos los gastos. Los servicios siguen aumentando a un ritmo mayor que los bienes, con especial impacto en rubros esenciales como vivienda, educación y transporte, que condicionan cada vez más la distribución del presupuesto de los hogares.