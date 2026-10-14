Inflación: los servicios subieron 41,9% interanual y superaron por más de 12 puntos a los bienes

En transporte, la suba interanual alcanzó el 36,2%, aunque el servicio público presentó diferencias importantes según la zona. Cuyo registró un aumento del 59,8%, por delante de la región Pampeana (54,9%), el Gran Buenos Aires (53,2%), el Noroeste (51,4%), la Patagonia (42,5%) y el Noreste (24,9%).

Las comunicaciones tampoco escaparon a la tendencia: acumularon un incremento del 37,3% en 12 meses. En telefonía e internet, las variaciones fueron del 39% en el Gran Buenos Aires, 36,8% en Cuyo, 36,4% en la región Pampeana, 36,1% en el Noreste, 35,8% en el Noroeste y 34% en la Patagonia.

Por su parte, los consumos vinculados al entretenimiento también exhibieron fuertes diferencias territoriales. Los servicios recreativos y culturales subieron 48,3% interanual en la región Pampeana y 40,2% en el Gran Buenos Aires. En el resto del país, los aumentos fueron del 36,1% en el Noreste, 34,9% en el Noroeste, 27,8% en Cuyo y 24,5% en la Patagonia.

Los datos muestran que la desaceleración de la inflación general no se traduce de la misma manera en todos los gastos. Los servicios siguen aumentando a un ritmo mayor que los bienes, con especial impacto en rubros esenciales como vivienda, educación y transporte, que condicionan cada vez más la distribución del presupuesto de los hogares.