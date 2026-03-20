Las ventas en supermercados cayeron 1,2% en enero respecto a igual mes del 2024

Los mayoristas

Mientras que en los autoservicios mayoristas, según los datos del organismo, las ventas aumentaron 1,3% interanual en enero y 0,8% respecto de diciembre.

image

Las ventas totales a precios corrientes para enero, relevadas en la Encuesta de Autoservicios Mayoristas, totalizaron 339.788,7 millones de pesos, lo que representó un incremento de 25,8% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante enero, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes”, con 70,7%; “Otros”, con 31,2%, “Almacén”, con 30,5% y “Lácteos”, con 25,3%.

Los shoppings

Mientras que las ventas en centros de compras y shoppings bajaron 0,1% interanual en enero, pero subieron 1,1% en la región Gran Buenos Aires y cayeron 1,9% en el resto del país.

image

Las ventas totales a precios corrientes, en enero, reflejaron que los rubros con mayor incremento, según su variación interanual, fueron: “Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar”, con 44,0%; “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 35,4%; “Perfumería y farmacia”, con 34,3%; y “Librería y papelería”, con 29,3%.

En enero de 2026, los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería”, que contó con el 33,0% del total; “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 20,5%; “Ropa y accesorios deportivos”, con 11,2%; y “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 10,7%.