Milei y el hijo de Milton Friedman expondrán en un evento de la Fundación Faro

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Quién es David Friedman

Es un profesor universitario, escritor y economista anarcocapitalista nacido en Estados Unidos e hijo del conocido economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006.

El galardonado profesional es admirado por el jefe del Poder Ejecutivo, a tal punto que suele ser citado con enorme frecuencia en sus discursos En cuanto a David, es considerado uno de los principales teóricos del "anarcocapitalismo" en la que defiende una sociedad libre ,sin poder público, desde un punto de vista fundamentalmente “consecuencialista”