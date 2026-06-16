Economía |

Milei y el hijo de Milton Friedman expondrán en un evento de la Fundación Faro

Presentado por Agustín Laje, el Presidente estará acompañado por David Friedman, hijo del economista al que admira y que cita con gran frecuencia.

El presidente Javier Milei será el principal orador del próximo encuentro de la Fundación Faro el próximo martes 23 de junio, oportunidad en la que compartirá escenario con David Friedman, el hijo de Milton, el economista estadounidense que el mandatario cita con gran frecuencia y hasta uno de sus perros se llama así.

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“Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause. La Batalla por la Macroeconomía de Adrián Ravier y el gran discurso de cierre del Presidente”, precisó la Fundación Faro en su cuenta de X para presentar el encuentro.

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Quién es David Friedman

Es un profesor universitario, escritor y economista anarcocapitalista nacido en Estados Unidos e hijo del conocido economista y Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, fallecido en 2006.

El galardonado profesional es admirado por el jefe del Poder Ejecutivo, a tal punto que suele ser citado con enorme frecuencia en sus discursos En cuanto a David, es considerado uno de los principales teóricos del "anarcocapitalismo" en la que defiende una sociedad libre ,sin poder público, desde un punto de vista fundamentalmente “consecuencialista”

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