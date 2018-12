Belén Francese: "Soy cero conflictiva"

P: Cuando se equivoca, ¿se indulta o se castiga?

BF: En general, me río de mis errores porque, en algunas cosas, soy bastante torpe. Creo ser benévola conmigo misma.

P: ¿Qué llaves abren las puertas del dinero?

BF: En mi caso, las llaves del esfuerzo, de la responsabilidad, de la disciplina, y del trabajo.

P: ¿Cuál es su carta ganadora?

BF: La de la espontaneidad, porque me ha salvado de muchas cosas aunque, en realidad, es un arma de doble filo.

P: Frente a una situación límite, ¿opta por la mentira piadosa o la verdad dolorosa?

BF: Ante todo, la verdad ante todo, por más dolorosa que sea.

P: ¿Es de las que ponen la otra mejilla?

BF: Trato. Tuve desilusiones amorosas y fui víctima de un mentiroso, pero soy de perdonar. Intento no tropezar con la misma piedra. Ese es el gran desafío.

P: ¿Qué mejoraría de usted?

BF: Mi impulsividad y mi dispersión.

P: Frente a las situaciones conflictivas, ¿qué actitud toma?

BF: Trato de evitarlas. Soy cero conflictiva. La pelea no me gusta, me pone mal. Intento no tener peleas en ningún ámbito de mi vida. Como lo rebuscado, lo conflictivo, me quita tiempo, energía y me hace mal lo quiero lejos de mi.

P: ¿Cuál fue su mejor portazo?

BF: El que di cuando salí de una relación que me hacía mal.

P: Ese hecho, ¿marcó un antes y un después en su vida?

BF: Sí, porque aprendí un montón de cosas. Hasta ese momento, no sabía que existía gente con ciertas características. Ese hecho, me sumó mucho y me hizo entender varias cosas. Creo que todo pasa por algo.

P: ¿Fue víctima de violencia de género?

-Sí.

P: ¿Le costó mucho denunciarlo?

BF: Sí.

P: ¿Por qué?

BF: Creo que a las mujeres nos cuesta por miedo, por vergüenza, por culpa y porque se trata de alguien con el que formaste algo en algún momento. Es muy perturbador y doloroso aceptar que esa persona te engañó emocionalmente y no era lo que vos creías. Cualquier persona que corre ese límite es un monstruo. Duele en el alma que la justicia sea tan lenta. Por eso, cada vez nos matan a más mujeres.

P: Esa pesadilla, ¿sigue presente en usted?

BF: Eso es parte del pasado, pero entiendo a las mujeres que lo viven. Me da mucha pena e impotencia la inseguridad que vivimos las mujeres y la impunidad que sufrimos como el caso de Lucía Pérez. Junto a mis amigas luchamos contra todo eso, nos ayudarnos entre nosotras, porque en estos tiempos, a las mujeres nos devoran los de afuera.

P: En torno a esta cuestión, ¿siente que hubo una evolución?

BF: Sí, pero lenta. De todos modos, somos cada vez más las que nos animamos a hablar, a denunciar y avanzar sobre el miedo y eso está buenísimo.

P: Usted fue y es considerada una bomba sexy, ¿reniega de ese rótulo?

BF: Lo fui y, para algunos, lo sigo siendo. Ya tengo 33 años. No reniego de ese costado, pero jamás me encasillé en eso. Siempre quise mostrar otras aristas.

P: ¿Está en pareja?

BF: No. Estoy soltera.

P: ¿Es difícil convivir con usted?

BF: ¡Nooo! Yo me elegiría, porque soy una compañera muy cálida. Soy la novia ideal. Creo que soy adorable. Tengo muy buen humor. En la intimidad soy dócil. Soy muy intensa en el amor.

P: ¿Qué experiencias no debería privarse de vivir una mujer?

BF: La de sentirse libre y desprejuiciada la de aceptarse tal cual es; y la de vivir un amor de película. Todos mis amores fueron así.

P: En cada pareja, ¿lo deja todo?

BF: Todo y más. Soy muy pasional. Lo apuesto a todo.

P: ¿Y si no va?

BF: No va. Yo entrego el alma, quizás haya que ser más medida, pero yo no puedo especular. Yo apuesto, aunque salga decepcionada o lastimada. Tuve dos relaciones largas, ahora estoy disfrutando de una soltería maravillosa, pero creo que la tercera será la vencida, espero que me salga (risas).

P: Hacer público lo privado, ¿es el precio de la fama?

BF: Sí, pero no lo comparto. Las veces que me pasó, sufrí mucho. No me gustó. Hoy sé que la intimidad es sagrada.

P: En su medio, ¿es difícil hacerse respetar?

BF: Si, porque es un medio muy machista. Muchos productores y directores abusan de su poder. Ser mujer es muy difícil en nuestra sociedad.

P: ¿Costó demostrar que era más que una cara bonita?

BF: Sí, porque en este medio te encasillan, si sos linda y sexy, no toleran que edites libros, que hagas humor y te saques fotos en bolas.

P: ¿Pelea sus contratos personalmente?

BF: Lo hice durante mucho tiempo, pero ahora como, por suerte, estoy haciendo muchas cosas, opté por dejarle esa tarea a un representante.