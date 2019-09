Catherine Fulop se quebró y pidió perdón por sus dichos sobre los judíos

"Me escucho y me horrorizo", comentó Catherine luego que Andy Kusnetzoff le cediera la palabra antes de iniciar el clásico "Punto de Encuentro".

"Me equivoqué horrible, soy ignorante de ese tema. Traté de todas las maneras posibles de pedir perdón para que me perdonen porque herí a muchas personas. Tuve miedo de salir a la calle y que la gente me grite cosas. Fue una vergüenza dijo".

Embed .@catherine_fulop pide perdón después de sus polémicos dichos sobre la comunidad judía y el Holocausto. Ahora en #PodemosHablar pic.twitter.com/bKGQrZMulV — Telefe (@telefe) September 1, 2019

