Iliana Calabró no dudó en salir al cruce de versiones de ruptura con Antonello Grandolfo, empresario gastronómico con quien convive bajo el mismo techo hace dos años: "Estamos re bien, yo no me puedo hacer cargo de las fantasías de los periodistas. Él se va de viaje de vuelta, es así". Marcela Tinayre estaría en la cuerda floja con Marcos Gastaldi tras 20 años juntos, Julieta Díaz después de 10 años de matrimonio se separó del empresario Brent Federighi, tras haber concebido a una hija. Y Ernestina Pais, fiel a su estilo irónico, contó que la separación de su novio 17 años menor que ella era algo evidente porque ella no está dispuesta a formar una nueva familia.

Iliana estaría pasando una de sus crisis por los viajes de su pareja y todo indica que "el Tano" se establecería en junio en Londres por negocios. "Yo acá estoy en casa, con mi familia, no pasa nada. En el verano quizás me había molestado porque estaba haciendo temporada en Carlos Paz y me sentía sola. En el verano no hubo crisis, sólo que se fue y yo hubiese preferido que se quedara", señaló y no hizo referencia al viaje de Londres. También es cierto que incluso en la relación se habría barajado la posibilidad de una boda y, claramente, aquel bello plan quedó en stand by.

El domingo pasado en el reemplazo en los Almuerzos (El Trece) a su madre Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, dio a entender que no estaría pasando un buen comento con su marido, Marcos Gastaldi, cuando dijo que "es lindo gustar, erotizar. Pero no me gustan los jóvenes". Tinayre, dos días después y por motus propio, salió a aclarar esa frase que despertó mucha suspicacia en el medio: "Me hice la graciosa. Nunca hablé de mi vida privada ni lo voy a hacer".

Julieta Díaz confirmó en tanto su separación y habló para que la prensa del corazón no cruce esa línea de la intimidad que tanto cuida la protagonista de la película No Soy Tu Mami, que estrena el 27 de junio: "Al principio es raro porque te sentís de repente igual a cuando tenías 25. Tiene su parte interesante, pero también es fuerte porque uno armó un proyecto y hay que acomodar la cabeza. Reformular la familia y la vida".

Ernestina Pais, quien acaba de debutar en las tablas con la obra El Show de los Cuernos con Claribel Medina, Marta González, Ana Acosta y Reina Reech, fue frontal: "Me acabo de separar, después de tres años de relación, me separé de Franco, mi novio 17 años menor. Nos hablamos y está todo bien; tuvimos una relación hermosa", concluyó.

Pais, de 47 años, no disimuló el hecho de que la diferencia de edad influyó en la ruptura: "Yo fantaseo mucho con la idea de tener otro hijo. Los tiempos no nos dan, él se merece tener una familia", se sinceró. Ella no ve imposible otro embarazo gracias a la ciencia, pero el tiempo para ella pasó: "Me quedé con muchas ganas de tener un segundo hijo, pero por ahora es imposible. Aunque con los avances de la ciencia nada es imposible, para volver a ser madre la pareja tiene que estar afianzada. Y no es el caso". Un ejemplo de ello fue, justamente, Marcela Tinayre que casi a los 50 tuvo a su último hijo, Rocco Gastaldi.