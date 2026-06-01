El impactante cambio estético de Wallas de Masacre tras internarse en una clínica de nutrición

El exparticipante de Masterchef Celebrity está haciendo un tratamiento estético en la Clínica Cormillot, hace tres meses. A consecuencia, renovó su imagen y estado de salud.
Wallas, líder del grupo musical Masacre, se hizo popularmente conocido el último año por su paso por Masterchef Celebrity. De la mano de Wanda Nara, logró llegar a la casa de todos, considerando que fue uno de los programas más vistos de la tevé, en lo que va del año. Y ahora sorprendió con su cambio físico, tras someterse a un tratamiento para adelgazar, que le está cambiando la realidad.
“Le quiero agradecer a los Cormillot. Gracias a Adrián Cormillot he bajado 18 kilos. Mirá cómo estoy ya...", destacó Wallas, durante una entrevista con Infama, el programa de Marcela Tauro, en América. “Se me acercó y me dijo ‘Quiero tomar tu caso’. Como si fuera un abogado. Me dijo que estaba muy gordo. Entonces le contesté ‘Me pongo en tus manos’”.
“Estoy internado en la clínica. Empecé ambulatorio y ahora estoy viviendo ahí”, contó el cantante, sobre cómo empezó su tratamiento de cambio estético y de condiciones de salud y cómo fue avanzando, en la logística, con el correr de las semanas. “Me sentía muy cargado. Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero estaba realmente muy cargado. Le daba a las piernas demasiado peso".
"Yo soy excampeón de skate, soy surfista, skateboarder y snowboarder. Entonces no quiero darle a las piernas tanto peso de más... Hay que comer todo el tiempo. Hay que hacer las cuatro comidas y, además, dos colaciones. O sea, hay que comer cada tres o cuatro horas”, detalló Wallas, sobre su nuevo método de alimentación, en el cotidiano.
"En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarons.Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarons. Todo", se sinceró Wallas, sobre una de las razones por las que, en los pultimos meses, había aumentado mucho de peso.
“Me dieron bien los estudios, apenas una cosita del hígado, pero me dieron bien. Estoy espléndido”, concluyó, el líder de Masacre, feliz por los notorios resultados que va obteniendo, en sus mejora en la salud y su renovación de imagen.
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