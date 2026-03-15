Gran Hermano ya tiene reemplazo para Carmiña Masi tras su expulsión por racismo

gh del moro La historia de Santiago Del Moro dando la noticia del nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano.

Por otro lado, Carmiña Masi reapareció públicamente en el living de Cortá por Lozano. Lejos del aislamiento, se mostró muy sensible y trató de sacar una lección de lo sucedido: “No hay mal que por bien no venga”, expresó, mientras aseguraba que su intención es revisar sus actitudes. Al ver las imágenes de su salida, no ocultó su incomodidad.“Fue terrible lo que dije. Las veces que veo el material me da mucha vergüenza ver lo que hice y lo que dije”, reconoció ante Verónica Lozano.

En la entrevista, la exjugadora negó ser una persona racista y afirmó que tenía un buen vínculo con Mavinga. Sin embargo, terminó abriendo su corazón y admitiendo que no la está pasando bien. “Yo no sabría explicarlo, necesito terapia. Nunca pude encontrar un buen psicólogo, todo el mundo tiene que hacer terapia”, confesó entre lágrimas. También se animó a un diagnóstico personal: “Yo tengo el síndrome del impostor, como que yo misma me boicoteo, no sé por qué”.

Para cerrar su descargo, Carmiña recordó la pérdida de su padre cuando tenía diez años y mencionó el significado que tienen para ella las mariposas amarillas, un símbolo que vincula con él desde el día del entierro. Visiblemente golpeada por las repercusiones de sus dichos y su salida del juego, la paraguaya resumió su estado actual de forma directa. “ Me da mucha vergüenza todo”, concluyó.