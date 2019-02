Mirtha Legrand contó que no fue invitada al cumpleaños de Macri

La diva de los almuerzos deslizó que le parece “hasta lógico” que no haya sido invitada a la fiesta “porque lo he criticado muchas veces”.

Lo cierto es que la veterana conductora mostró distancia con el Presidente después de haber dicho la semana pasada “que lo volveré a votar, daría mi vida para que no gane el kirchnerismo”.

Mirtha Legrand no fue invitada por Mauricio Macri a su cumpleaños, a pesar de que la diva se encuentra en Mar del Plata realizando la temporada televisiva de sus dos programas que se emiten por El Trece y el festejo por el cumple de Macri fue en Chapadmalal, muy cerca de La Feliz.

“No me invitaron”, agregó la Chiqui. Acerca de la actitud contraria que tuvo ella, cuando el año pasado el presidente asistió a su festejo en la casa de Marcela Tinayre, comentó: “Sí, es cierto, pero he criticado muchas cosas de su gestión”, deslizó, dando a entender que hubo un pase de facturas.

La relación distante también se vio en otra actitud de la conductora, que optó por no llamarlo para saludarlo. “Ayer estaba en Olivos, creo que llegaron a Chapadmalal tarde a la noche”, comentó.

Hoy por hoy, existe un cierto alejamiento entre la diva de los almuerzos televisivos y el presidente de la Nación.

Sin embargo, se especula que el distanciamiento no es para tanto, puesto que ella la semana pasada volvió a elogiarlo afirmando que lo volverá a votar en los próximos comicios generales de octubre de este año.

Las críticas que la Chiqui le ha realizado a Mauricio Macri a través de sus programas televisivos tienen su contracara en el aval en el respaldo que le otorgó hace siete días cuando dijo que “volveré a votarlo para que no gane Cristina”.

“Si no me invitó a su fiesta de cumpleaños es porque tiene motivos valederos”, concluyó comentando Mirtha Legrand sobre su ausencia en el cumple de Macri.i