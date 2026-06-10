Noche de Cúpulas a puro bolero

Arte, caireles y una escenografía palaciega darán marco a esta historia atravesada por la performance, el romanticismo y el humor, donde música y danza se fundirán con la majestuosa arquitectura entre destellos y esplendores de épocas pasadas.

Ecos de Don Atahualpa, degustación patria con vinos de bodega Luigi Bosca, acompañarán esta velada para vivir una noche en carne viva.

Espectáculo musical: Boleros del Plata en el Palacio Paz .

Sábado 20 de junio · Dos funciones: 19 hs y 21 hs. - Av. Santa Fe 750, CABA.

Duración total: 80 minutos

Vino Luigi Bosca + cazuela patria

Entrada: $55.000 por Alternativa Teatral y por Passline

Boleros del Plata en el Palacio PazNoche de Cupulas tiene el placer de invitarlos a una velada

Ficha técnico artística