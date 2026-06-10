Noche de Cúpulas a puro bolero

Con casi una década de eventos especialmente únicos, llega una nueva noche de placer en otro maravilloso palacio de la Ciudad de Buenos Aires.
La aclamada Noche de Cúpulas convoca a una nueva noche de placer en el Palacio Paz, el próximo sábado 20 de junio, con dos funciones, a las 19 y 21 hs, en una velada en rojo para celebrar la patria.
Se tratará de una velada efervescente donde, por única vez, el mítico performer Carlos Casella -uno de los fundadores del grupo El Descueve- acompañado por músicos y bailarinas invitará a realizar en un viaje por los clásicos universales y las nuevas canciones desde La Pampa al viejo mundo, sumergiéndonos en un universo de glamour y tintes federales.
Arte, caireles y una escenografía palaciega darán marco a esta historia atravesada por la performance, el romanticismo y el humor, donde música y danza se fundirán con la majestuosa arquitectura entre destellos y esplendores de épocas pasadas.
Ecos de Don Atahualpa, degustación patria con vinos de bodega Luigi Bosca, acompañarán esta velada para vivir una noche en carne viva.
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