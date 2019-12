Pero se conoció una jugada silenciosa y, si se quiere, muy fuerte porque Pampita acaba de cambiar o sumar nuevo abogado porque se juró llegar hasta las últimas consecuencias y esto es: "No voy a poner un sólo centavo" por un supuesto juicio laboral porque por ahora no le llegó notificación alguna. Para el contraataque contrató a Fernando Burlando. Y dicho sea de paso, Barbi Franco, su mujer, trabaja en Pampita Online y se convirtieron en muy amigas.

Ayer se conoció un comunicado del abogado de Viviana Benítez, Fernando Dávila: "Se encuentra bajo un estado de depresión anímico producto de la situación; la presentación judicial se encuentra en pleno trámite". El sábado pasado la ex niñera denunció en un canal de cable de noticias y, además, la culpó a Pampita de la pérdida de dos embarazos. Ahora el letrado volvió a cargar las tintas sobre Pampita como responsable del cuadro depresivo de su cliente. Pero no recaló que Benítez tuvo el suficiente ánimo, como afirmó Pampita, el lunes de hacer un raid mediático para ventilar los trapitos al sol.

Frente a los comentarios en palabras de Pampita "malignos" sobre la relación que mantiene con su flamante marido, con quien se casó el 22 de noviembre pasado, la ex niñera puso el dedo en la yaga: "Sí todo el mundo los escuchaba, todo el vecindario prácticamente. Era un escándalo cada vez que discutían. Caro siempre decía que (García Moritán) no la respetaba, que no la valoraba, que su pareja no la acompañaba, cosas así".

Pampita no reparó en contestar este punto. Simplemente se manejó con las imágenes que valen por mil palabras. En la madrugada de la final de Showmatch, Roberto Moritán pasó a buscar a Pampita y ambos se retiraron de los estudios sin prestar declaración alguna.

Aunque no lo dijo abiertamente, Pampita sostiene que la actitud inesperada de su ex niñera a quien había nombrado como "dama de honor" para su casamiento no sale de su estupor por el cambio del carácter: "Ella es un poco inestable. Tuvo varios novios y ahora está en nueva relación y quizás no sea una buena influencia. Yo supongo que podría venir por ahí la indignación de ella. Pero no estoy segura. Igualmente, nunca hay que echar la culpa al otro de las acciones de uno. Acá la que fue a los medios a difamarme fue ella".

La sorpresa de Pampita de cómo alguien de su confianza pasar a ser "una traidora" sigue intacta. Pasó tres noches sin dormir, pero ahora ella tomó la delantera y quiere que su nuevo abogado Fernando Burlando ponga punto final a este escándalo que acaba de empañar sus días de mujer recién casada: "Nunca tuve peleas con Vivi, jamás; no discutí nada. Soy muy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa porque, imaginate, son las personas que cuidan a mis hijos". Pampita repite una y otra vez a todo el mundo, no sólo a su entorno íntimo. La modelo ya dio vuelta la página y sigue con su vida profesional y personal.

Rial le pegó al abogado por su grado de cholulismo

En consonancia con Pampita y la abogada, Adriana Repún, quienes afirmaron que les notificaron la denuncia, ayer el conductor de Intrusos, Jorge Rial, abrió el ciclo con una lección de periodismo al abogado de la ex niñera de la modelo, Fernando Dávila, quien quiso usar de carnada al animador.

"Me llama la atención el grado de cholulismo que tiene este abogado, de ser más importante que su defendida. Es un caso que es divertido para nosotros pero del otro lado no. No es fácil cuando es alguien que está adentro de tu casa y te conoce bien. Yo creo que hay una vulnerabilidad de Viviana por parte de los abogados que le están llenando la cabeza". También cargó contra Pampita por "sobrevictimizarse" en la tele.