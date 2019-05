Ya no se trata de ganar, puesto que, sacando a Telefe, el resto no tiene posibilidades siquiera de arañar los números de Argentina Tierra de Amor y Venganza y ShowMatch, pero El Trece no se quiere confiar y por eso aglutinó todas sus novedades en este día.

Por eso, las noticias no estarán al margen de este Superlunes y Telenoche se renueva con nombres y contenidos. A partir de esta semana, se suman Diego Leuco, Luciana Geuna y Nelson Castro al equipo liderado por María Laura Santillán con el objeto de atraer más televidentes, entre ellos el público joven que tan esquivo le es a la TV abierta.

El hijo de Alfredo Leuco hará su debut en el noticiero como co-conductor. La ex Periodismo Para Todos deja su lugar en el desgastado TN Central, que queda en manos de su ex compañero Nicolás Wiñazki, y aportará sus investigaciones más relevantes junto a la información judicial.

Por su parte, Nelson Castro, que al que el año pasado lo desligaron de su ciclo vespertino en TN por su bajo rating, aportará sus coberturas especiales desde diversos lugares del mundo, con su sección El Corresponsal.

Por su parte, en un año político caliente, el polémico Daniel Malnatti dejará de lado los escándalos con sus ex compañeros de CQC y cubrirá las campañas electorales para descubrir las cosas más insólitas, como nadie más puede hacerlo.

Marcelo Bonelli continuará aportando su visión sobre la economía argentina; Edgardo Alfano y Maru Duffard, con la política; y el columnista de La Nación Carlos Pagni, que regresa a Artear luego de su paso por LN+, volverá con información y análisis político.

La novedad más destacada será sin duda la reincorporación de Martín Ciccioli, que en realidad regresó hace dos semanas después del sonoro escándalo sexual por el que fue acusado de hostigamiento por varias modelos y vedettes, con su serie de historias sociales “como solo él te puede mostrar”, de acuerdo a lo que informa la producción.

