Cuando se suponía que la modelo se había ido en buenos términos con el canal y con la productora Kuarzo, ayer llegó la carta documento en la que reclama el cachet completo que le correspondería por trabajar todo 2019 a falta de una tarea asignada y por la cual “la hacen sentir una inútil”.

El motivo de queja que esgrimió la top model fueron las chicanas constantes que recibió de parte de Vero Lozano desde que ella tuvo su noviazgo y separación de Facundo Moyano.

Este año, donde Lozano fue reemplazada por Jimena Barón, se colmó la paciencia de Nicole. Ella no dejó pasar primero que ese lugar de “reemplazante” era para ella por derecho de piso y para colmo, Barón, fue la ex novia de su actual pareja, el empresario Matías Tasín.

ADEMÁS:

En términos jurídicos en la misiva se afirma que el reclamo del cachet de 2019 se debe a que “no le asignaban tareas dentro del programa y eso la hacia sentir inútil”, informó ayer el periodista de espectáculos Adrián Pallares.

“Lo de Nicole es simple: no la echaron, no renunció, se encuentra en ausencia laboral por incumplimientos contractuales con KZO. Con todo Telefé, todo okey. Esa es la única verdad”, dijo su representante, Mauricio Catarain. En la productora, Kuarzo, no salen de su asombro porque el viernes pasado cuando el destino de Neumann en Cortá ya estaba sellado, la despidieron con un ramo de flores y habían acordado una reunión sobre cómo seguir en Kuarzo, pero en otros de sus productos.

Según Pallares: “Cuentan en los pasillos de Telefé que el primer día que Barón asumió la conducción, estando en el sector de maquillaje preguntó: ‘La chica rubia, la modelo a la que le regalé a mi ex novio, ¿no viene más?!”.