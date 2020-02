Nara es una de las figuras más requeridas en Italia debido a su trabajo como panelista en Tiki Taka hablando de fútbol y de "Gran Hermano VIP", es por ello que no sorprende que cada vez sea más convocante, aunque lo insólito es que desde el festival la contrataran para cantar.

Aun se desconoce si realizará covers de algunas canciones conocidas o si será su lanzamiento como cantante e interpretará temas propios.

Lo que si es cierto es que con tanto requerimientos, Wanda se la pasa viajando entre Milán, Roma y París, ese último destino es debido a que su marido Mauro Icardi quien se encuentra jugando al fútbol en el París Saint-Germain FC de la Ligue 1 de Francia.

Es por este motivo que la blonda se mostró muy preocupada por el avance del Coronavirus por Europa y compartió en sus redes sociales algunas de las medidas que está implementando para proteger su salud de dicho virus. Es así que se la puede ver -en varios videos que compartió en sus redes sociales- caminando por un aeropuerto mientras luce en su rostro un barbijo blanco y retrata a otros pasajeros que se encuentran en la misma situación.

"Yo no conseguí para comprar barbijos porque están agotados, me regaló uno una vendedora del aeropuerto que me dijo 'vos viajas mucho' y me dio uno que tenía sin usar", explicó Wanda en el video mientras paseaba por el aeropuerto a la espera de reencontrarse con sus cinco hijos.

En las imágenes se puede apreciar que el lugar está casi vacío; una postal que se contrapone con otro video de GH VIP, en donde el público se encuentra amontonado y sin ningún tipo de protección.

