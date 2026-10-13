La mítica serie de televisdión volverá al cine con la estética de los años '80, con el glamour, las hombreras y la corrupción de aquella Miami.
Universal Pictures publicó las primeras imágenes oficiales de la película "División Miami ’85" (Miami Vice ’85) con Michael B. Jordan -Oscar a Mejor Actor por "Pecadores"- y Austin Butler como los detectives Ricardo “Rico” Tubbs y Sonny Crockett, el relanzamiento de la mítica serie de los 80 que acaba de comenzar a rodarse bajo la dirección de Joseph Kosinski, responsable de "F1: La película", "Top Gun: Maverick" y "TRON: Legacy", entre otras.
En las fotos, Michael B. Jordan aparece con barba, expresión seria y chaqueta de cuero como Tubbs, mientras que a Austin Butler se lo ve con un traje gris y apuntando con un arma, interpretando a Crockett. La ausencia del icónico traje blanco pastel de Don Johnson no pasó desapercibida entre los fans, que notaron un tono más oscuro y sobrio respecto al look de las primeras temporadas de la serie original.
"División Miami ’85" está inspirada en el piloto y la primera temporada de la serie que se emitió entre 1984 y 1989, protagonizada originalmente por Don Johnson y Philip Michael Thomas. El guion de Dan Gilroy describía “el glamour y la corrupción del Miami de mediados de los 80” y recupera el espíritu que marcó la moda, el cine y la cultura popular de esa época.
El elenco incluye a Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo (que interpreta al villano principal), Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland y Michael Irby.
La producción de la película comenzó en octubre en Wayne, Nueva Jersey, y también se filmará en Nueva York y Miami y se filma en IMAX. El estreno está previsto el estreno en cines para el 19 de mayo de 2028.
La serie original, producida ejecutivamente por Michael Mann, redefinió el drama policial con su estética MTV, música synth-pop y trajes de diseñador. Mann dirigió más tarde la adaptación cinematográfica de 2006 con Colin Farrell y Jamie Foxx, que en su momento fue un fracaso comercial y de crítica.
El director Joseph Kosinski,y los productores buscan un enfoque distinto al del 2006, un film de época que se acerque más al espíritu de las primeras temporadas de la serie que a la versión más contemporánea y oscura de Mann. El proyecto se anunció formalmente en 2025 y los protagonistas se confirmaron en abril de 2026.
comentar