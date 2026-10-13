John Leguizamo interpretará al villano principal de "División Maiami '85"

La producción de la película comenzó en octubre en Wayne, Nueva Jersey, y también se filmará en Nueva York y Miami y se filma en IMAX. El estreno está previsto el estreno en cines para el 19 de mayo de 2028.

La serie original, producida ejecutivamente por Michael Mann, redefinió el drama policial con su estética MTV, música synth-pop y trajes de diseñador. Mann dirigió más tarde la adaptación cinematográfica de 2006 con Colin Farrell y Jamie Foxx, que en su momento fue un fracaso comercial y de crítica.

El director Joseph Kosinski,y los productores buscan un enfoque distinto al del 2006, un film de época que se acerque más al espíritu de las primeras temporadas de la serie que a la versión más contemporánea y oscura de Mann. El proyecto se anunció formalmente en 2025 y los protagonistas se confirmaron en abril de 2026.