Aldosivi y Central Córdoba inician la fecha en Mar del Plata

El equipo de Fernando Gago buscará volver al triunfo luego de caer ante Colón de Santa Fe por 2-1 en el Cementerio de los Elefantes, mientras que los dirigidos por Gustavo Coleoni intentarán aprovechar su buen momento en el campeonato y estirar su racha invicta de tres partidos consecutivos.

El Ferroviario viajará a Mar del Plata ocupando el tercer lugar en la tabla de posiciones con siete unidades, producto de una derrota en la primera fecha, dos victorias posteriores y un empate ante Banfield 1-1 en Santiago el último fin de semana, en tanto que los marplatenses se ubican en el octavo lugar con cuatro puntos.

Embed Éstos son los convocados para el partido del viernes frente a @clubaldosivi por la Quinta fecha de la Copa de @LigaAFA



Bajas:

Carlo Lattanzio y Ariel Rojas (lesionados)

Oscar Salomón (anginas)#SomosCentralSomosSantiago #VamosFerroviario ⚫⚪⚫#CopaLigaProfesional pic.twitter.com/2kiZ3OknQK — Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) March 10, 2021

Para enfrentar al Tiburón, el “Sapito” Coleoni no podrá contar con Carlo Lattanzio, quien resultó lesionado en el encuentro ante el Taladro el viernes pasado y los estudios diagnosticaron que el futbolista padece de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo de segundo grado. Tampoco estará disponible el marcador central Oscar Salomón debido a un cuadro de anginas.

En reemplazo del delantero, los que corren con chances de ingresar son Juan Galeano o el “Perrito” Nahuel Barrios, tal como en el encuentro ante los de Sanguinetti en el que Lattanzio se retiró a los 55 minutos. En tanto, el indicado para sustituir al defensor sería Alejandro Maciel.

Por su parte, el futbolista de Aldosivi que no podrá estar entre los once para recibir a los santiagueños es Emiliano Insúa, ya que no se encuentra al cien por cien luego de una distensión muscular en la pierna izquierda que sufrió antes del partido en Santa Fe y fue desafectado de la lista de convocados. Su sustituto, tal como en el encuentro ante el Sabalero, será Federico Milo.

Embed Estos son los concentrados del #Tiburón para recibir a @cacc_sde por la fecha 5 de la #CopadelaLiga ⚽️ pic.twitter.com/ap4gVr0cPt — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) March 11, 2021

Además, se confirmó la desvinculación del defensor Joel Carli dado su escaso aporte en el proceso de Guillermo Hoyos y su nula participación en la era Gago que aceleraron su partida del equipo marplatense.

POSIBLES FORMACIONES:

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Joaquín Indacoechea, Emanuel Iñíguez, Federico Milo y Emanuel Insúa; Leandro Maciel y Gastón Gil Romero; Lautaro Guzmán, Francisco Grahl y Malcom Braida; Federico Andrada. DT: Fernando Gago

Central Córdoba (SdE): Alejandro Sánchez; Juan Cruz González, Alejandro Maciel, Federico Andueza, Dixon Rentería y Jonathan Bay; Francisco Cerro y Cristian Vega; Leonardo Sequeira, Milton Giménez y Nahuel Barrios. DT: Gustavo Coleoni.

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: José María Minella, de Mar del Plata.

Hora: 19.15.

TV: Fox Sports Premium.