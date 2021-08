El encuentro se llevó a cabo en el estadio Johan Cruyff con más de 2.900 espectadores en las tribunas y los goles fueron marcados por Memphis Depay, uno de los flamantes refuerzos, Martin Braithwaite y Riqui Puig.

En tanto, cabe destacar que el delantero argentino Sergio ‘Kun’ Agüero, quien llegó procedente del Manchester City, no ingresó en la convocatoria a causa de una pequeña molestia muscular y no pudo sumar sus primeros minutos no oficiales.

El entrenador, Ronald Koeman, formó con mayoría de titulares, aunque –obviamente- le faltó el astro rosarino, quien ya comunicó su salida ante la imposibilidad de acordar un nuevo vínculo laboral, por razones “estrictamente económicas”, según confió la institución catalana.

En Juventus, por su parte, jugó desde el arranque el crack portugués Cristiano Ronaldo, reemplazado por el sueco Dejan Kulusevski, según reportó un informe del diario "Sport".

Apenas iniciado el partido, el neerlandés Depay definió ante la salida del polaco Wojciech Szczesny para decretar la apertura. El tanto tranquilizó a un "Barsa", que le cedió el balón a su adversario.

El elenco de Turín dispuso de sendas ocasiones como para establecer la igualdad, a través de Álvaro Morata o el neerlandés Matthijs De Ligt, pero el brasileño Neto respondió con sobriedad.

En la segunda parte, un cabezazo de Braithwaite, a la salida de un córner, ensanchó la diferencia, cuando el cotejo asomaba equilibrado.

Luego, la seguidilla de cambios de uno y otro conjunto le quitó ritmo al cotejo y el tanto postrero del juvenil Riqui Puig solamente sirvió para mitigar el dolor que provocó la salida de Messi, el astro rosarino que cambió la historia del club y que parece tener destino en París.

-Síntesis-

Barcelona: Neto; Serginho Dest, Araujo, Gerard Piqué y Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets y Demir; Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Memphis Depay. DT: Ronald Koeman.

Juventus: Wojciech Szczesny; Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Daniele Rugani y Alex Sandro; Juan Guillermo Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey y Federico Bernardeschi; Alvaro Morata y Cristiano Ronaldo. DT: Massimiliano Allegri.

Gol en el primer tiempo: 3m. Depay (B)

Goles en el segundo tiempo: 12m. Braithwaite (B); 46m. Riqui Puig (B).

Cambios en el Segundo tiempo: antes del inicio, Mattía Perín por Szczesny, Koni De Winter por De Sciglio, Luca Pellegrini por Alex Sandro, Danilo por Ramsey, Federico Chiesa por Cuadrado, Weston McKennie por Bentancur y Dejan Kulusevski por Cristiano Ronaldo (J); 16m. Emerson por Dest, Samuel Umtiti por Araujo y Nico por Demir (B) Alejandro Marqués por Morata, Filippo Ranocchia por Bernardeschi, Leonardo Bonucci por De Ligt y Giorgio Chiellini por Rugani (J); 26m. Alex Balde por Alba y Riqui Puig por Sergi Roberto (B); 32m. Rey Manaj por Braitwaite (B)

Estadio: Johan Cruyff (Barcelona). Arbitro: César Soto Grado. Espectadores: 2.924.