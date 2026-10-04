Belgrano le ganó a Talleres con un gol agónico y se quedó con el clásico cordobés

Y, en el complemento, Talleres acrecentó su superioridad sobre Belgrano y contó con una infinidad de ocasiones, que transformaron a Manuel Vicentini en la figura. El arquero se vistió de héroe tapando todo, incluyendo un muy fuerte y colocado remate de tiro libre de Giovanni Baroni. El 1 sostuvo un 0-0 mentiroso en el marcador y el pibe Hernandes anotó el gol del triunfo con una buena definición dentro del área a los 40' en una contra letal.