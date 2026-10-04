Belgrano le ganó a Talleres con un gol agónico y se quedó con el clásico cordobés

El Pirata se impuso 1 a 0 al Matador en el Kempes gracias a un tanto de Ramiro Hernandes a cinco minutos del final. De esta manera, Córdoba se pintó de celeste.
Córdoba se pintó de celeste: Belgrano le ganó 1 a 0 a Talleres y se quedó con el clásico cordobés en el Mario Alberto Kempes. Ramiro Hernandes, volante de 21 años de las inferiores del Pirata, marcó el gol del triunfo a los 40 minutos del complemento del encuentro correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.
Talleres, que auspició de local con su hinchada, arrancó mejor que Belgrano. A los 12 minutos de juego, Rick sacó un buen remate raso que fue rozado por el arquero Manuel Vicentini y dio en uno de los palos del arco del Pirata. El visitante tuvo una inmejorable oportunidad a los 36' ante un regalo de la defensa local, pero Lucas Passerini se la cedió a Emiliano Rigoni y éste no pudo sacar el latigazo al ser interceptado.
Y, en el complemento, Talleres acrecentó su superioridad sobre Belgrano y contó con una infinidad de ocasiones, que transformaron a Manuel Vicentini en la figura. El arquero se vistió de héroe tapando todo, incluyendo un muy fuerte y colocado remate de tiro libre de Giovanni Baroni. El 1 sostuvo un 0-0 mentiroso en el marcador y el pibe Hernandes anotó el gol del triunfo con una buena definición dentro del área a los 40' en una contra letal.
De un córner de Talleres, al gol del triunfo de Belgrano. Y, a los 44', Lucas Zelarayán reventó un palo con un remate que pudo haber ampliado la diferencia en el marcador. De esta manera, se volvió a cumplir una máxima del fútbol, donde los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el propio.
Con este triunfazo, el equipo de Ricardo Zielinski sigue en la pelea de la Zona B del Clausura con 19 puntos, puntaje que solo sería superado por Argentinos Juniors o Rosario Central, que aún adeudan sus encuentros. Por su parte, la T quedó en el fondo de la Zona A con apenas 8 unidades, prácticamente afuera de los playoffs.
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