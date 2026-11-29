Para el duelo con el Lobo, el DT tendrá un solo cambio obligado: el de Milton Delgado, que había salido a los 35 minutos del primer tiempo ante la Lepra Mendocina por un fuerte golpe en la rodilla y, pese a que los estudios no arrojaron lesión, prefiere guardarlo y que esté en óptimas condiciones para la final del miércoles. En su lugar ingresaría el siempre cumplidor y parte del mediocampo, Santiago Ascacíbar, que no jugó los octavos.

En el otro lado, está Gimnasia. Viene de hacer un partidazo que tuvo tiempo suplementario y terminó en triunfo por 4-2 ante Newell's para sellar su pase a cuartos, con Ignacio Fernández como figura.

Pero Ariel Pata Pereyra su DT, no tiene buenas noticias: no podrá contar con su arquero, el colombiano Harlen Castillo, quien vio la roja en la trifulca al final del encuentro ante los rosarinos y representa una baja complicada siendo una pieza segura bajo los tres palos. Su lugar lo ocupará Nelson Insfrán, titular hasta hace algunas fechas atrás, y sería el único cambio respecto al encuentro anterior.

Nacho Fernández, el capitán de Gimnasia, otra vez fue clave en el Lobo.

Darío Herrera será el árbitro principal, con Germán Delfino como encargado del VAR, y será transmisión oficial de TNT Sports.

La probable formación de Boca vs. Gimnasia (LP), por el Torneo Clausura

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Gimnasia (LP) vs. Boca, por el Torneo Clausura

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.