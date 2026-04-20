Central Córdoba le ganó 4 a 3 a Platense en un partidazo en el Madre de Ciudades

El partido arrancó favorable para Platense, que a los 19 minutos se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Franco Zapiola, pero Central Córdoba reaccionó rápido y lo empató a los 23' por medio de un córner, donde Maciel se alejó del tumulto y cabeceó firme contra un palo para el 1-1. Antes del descanso, el local logró darlo vuelta con el tanto de Martínez, que entró al área desde la derecha y remató fuerte sin darle opciones a Borgogno.