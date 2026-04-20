Central Córdoba le ganó 4 a 3 a Platense en un partidazo en el Madre de Ciudades

El Ferroviario se impuso al Calamar en un duelo cambiante con siete goles, un registro poco común en la actualidad del fútbol argentino.
Central Córdoba derrotó 4 a 3 a Platense en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Apertura, en uno de los encuentros más vibrantes de la jornada. El equipo santiagueño logró dar vuelta un partido complejo y se quedó con un triunfo que tuvo emociones de principio a fin.
El partido arrancó favorable para Platense, que a los 19 minutos se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Franco Zapiola, pero Central Córdoba reaccionó rápido y lo empató a los 23' por medio de un córner, donde Maciel se alejó del tumulto y cabeceó firme contra un palo para el 1-1. Antes del descanso, el local logró darlo vuelta con el tanto de Martínez, que entró al área desde la derecha y remató fuerte sin darle opciones a Borgogno.
En el inicio del complemento, Central Córdoba amplió la diferencia -el 3 a 1- gracias a Ezequiel Naya, que capturó un rebote en el área chica tras un tiro de esquina, lo que parecía encaminar el resultado. Sin embargo, a los 26', Zapiola entró por la izquierda, remató de zurda y provocó un rechazo corto del arquero que fue aprovechado por Kevin Retamar para el descuento del Calamar.
Lejos de replegarse, el Ferroviario buscó ampliar la diferencia y consiguió el 4-2 a los 30' por intermedio de Barrera, que definió cruzado de zurda en una jugada que se originó desde un lateral. Bautista Merlini convirtió el último descuento para Platense a los 42 minutos pero no sería suficiente para impedir la victoria del conjunto santiagueño.
En la tabla, el resultado dejó al equipo de Vicente López con pocas chances de meterse entre los ocho mejores de la zona, mientras que Central Córdoba logró cortar una racha de tres caídas al hilo que derivaron en la renuncia de su presidente. En la próxima fecha, el Ferroviario visitará a Lanús y el Calamar recibirá a San Lorenzo, en un medio de un cierre de torneo donde ambos buscarán terminar de la mejor manera.
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