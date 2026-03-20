Copa Argentina: San Lorenzo busca reaccionar y cambiar la cara ante Deportivo Rincón

damian-ayude-san-lorenzo_862x485 La salida de Damián Ayude marcó el fin de un ciclo en San Lorenzo tras la dura derrota que profundizó la crisis.

Del otro lado estará Deportivo Rincón, un club joven de la Patagonia que milita en el Federal A y que intentará dar una de las sorpresas del torneo. El conjunto neuquino viene de consolidarse en la categoría tras su ascenso en 2024 y vuelve a disputar la Copa luego de su participación en 2018.