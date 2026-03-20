Copa Argentina: San Lorenzo busca reaccionar y cambiar la cara ante Deportivo Rincón

Con Alan Capobianco al mando, el Ciclón busca un cambio inmediato mientras la dirigencia acelera la búsqueda de un nuevo entrenador, con Pablo Guede como principal candidato.
Este viernes, San Lorenzo enfrentará a Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.
El equipo azulgrana llega golpeado tras la dura caída ante Defensa y Justicia, un resultado que derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador. En su lugar asumirá de manera interina Alan Capobianco, mientras la dirigencia avanza en la búsqueda de un reemplazante definitivo, con Pablo Guede como principal candidato.
Del otro lado estará Deportivo Rincón, un club joven de la Patagonia que milita en el Federal A y que intentará dar una de las sorpresas del torneo. El conjunto neuquino viene de consolidarse en la categoría tras su ascenso en 2024 y vuelve a disputar la Copa luego de su participación en 2018.
San Lorenzo atraviesa un presente convulsionado, con cuestionamientos de los hinchas y un plantel obligado a responder dentro de la cancha. La Copa Argentina aparece como una oportunidad inmediata para cambiar la imagen.
Deportivo Rincón, en cambio, afronta el partido con entusiasmo y sin presión, en la antesala del inicio de su temporada oficial.
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Facundo Gulli, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Luciano Vietto; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi.
DT: Alan Capobianco.
Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila; Cristian Cangá.
DT: Pablo Castro.
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