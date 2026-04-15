Copa Sudamericana 2026: River, Racing y Barracas salen a escena por la segunda fecha

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El Millonario atraviesa un gran presente desde la llegada de Coudet: acumula cinco triunfos y un empate, y viene de lograr una victoria importante frente a Racing en el Torneo Apertura, resultado que lo posicionó en los primeros puestos tanto de su zona como de la tabla anual. A pesar de las rotaciones, el objetivo es claro: ganar para alcanzar la cima del grupo.

Del otro lado, Carabobo llega en un momento muy positivo. El conjunto venezolano ganó en su estreno internacional ante Bragantino y se ubica como líder, además de venir de golear en su liga local. Con futbolistas argentinos en el plantel, el equipo dirigido por Daniel Farías buscará dar el golpe en Buenos Aires.

El arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega, acompañado por sus compatriotas en las asistencias, mientras que el VAR será responsabilidad de Carlos Orbe.

Posibles formaciones:

River Plate: Beltrán; Bustos, Pezzella o Ramírez, Rivero, Viña; Castaño, Galoppo, Meza, Quintero; Subiabre o Salas y Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Bruera; González, Bilbao, Neira, Fuentes, Pérez; Cova, Núñez, Tortolero; Berríos, Ramírez. DT: Daniel Farías.

Racing busca reacción ante Botafogo

Racing Club recibirá a Botafogo desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo clave por el Grupo E. La Academia intentará reponerse de un momento irregular, luego de dos duras derrotas en los clásicos del Torneo Apertura que generaron malestar entre los hinchas.

image Gonzalo Sosa festejando el 1-0 en Bolivia. Foto: Racing Club.

El equipo de Gustavo Costas había comenzado bien su camino internacional con una victoria 3-1 ante Independiente Petrolero, pero su rendimiento reciente encendió alarmas. Uno de los focos está puesto en Marcos Rojo, quien no sería titular tras su expulsión ante River, una situación que provocó la bronca del entrenador. En su lugar ingresaría Nazareno Colombo, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez seguirá como referencia ofensiva.

Enfrente estará un Botafogo que tampoco atraviesa su mejor presente. El conjunto brasileño empató en su debut ante Caracas y tuvo un arranque irregular en el Brasileirao. Sin embargo, cuenta con jerarquía y buscará recuperarse en un escenario complicado.

El partido también tendrá un condimento especial: será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing se impuso con claridad con un global de 4-0.

Posibles formaciones:

Racing: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Colombo, García Basso; Rodríguez, Sosa, Fernández; Solari, Martínez, Conechny. DT: Gustavo Costas.

Botafogo: Steffens; Vitinho, Bastos, Barboza, Roque; Allan, Danilo, Rodríguez; Montoro, Martins, Santos. DT: Franclim Carvalho.

Barracas va por el golpe en Paraguay

Barracas Central visitará a Olimpia desde las 21 en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco, por la segunda fecha del Grupo G. El equipo de Rubén Darío Insúa buscará un resultado histórico tras haber empatado sin goles en su debut ante Vasco da Gama.

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El conjunto argentino llega con altibajos en el torneo local, aunque logró un triunfo clave recientemente que lo mantiene en zona de clasificación a los playoffs. En el plano internacional, intentará sostener su solidez para competir ante un rival de mayor experiencia.

Por su parte, Olimpia atraviesa un gran momento: lidera el campeonato paraguayo y también su grupo en la Sudamericana tras vencer a Audax Italiano como visitante. Con nombres conocidos y peso histórico, aparece como un rival de máxima exigencia.

Posibles formaciones:

Olimpia: Olveira; Cáceres, Vargas, Rodríguez; Sánchez, Alfaro, Quintana, Lezcano; Ferreira y Leguizamón. DT: Pablo Sánchez.

Barracas Central: Espínola; Martínez, Capraro, Tobio, Demartini, Insúa; Miloc, Tapia, Porra; Candia y Morales. DT: Rubén Darío Insúa.