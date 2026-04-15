Copa Sudamericana 2026: River, Racing y Barracas salen a escena por la segunda fecha

Los equipos argentinos afrontan compromisos determinantes en la segunda jornada del certamen continental, con la necesidad de sumar para acomodarse en sus grupos y encaminar la clasificación a la siguiente fase.
La Copa Sudamericana tendrá este miércoles una jornada cargada para los equipos argentinos con las presentaciones de River Plate, Racing Club y Barracas Central, en partidos que pueden empezar a definir el rumbo de sus respectivos grupos. Cada uno llega con contextos distintos, pero con la obligación de sumar para no comprometer su futuro en el torneo.
Además, la segunda fecha comienza a perfilar aspiraciones reales en cada zona: sumar de a tres no solo permite acomodarse en la tabla, sino también ganar margen de error en un certamen que suele ser muy parejo. En ese escenario, hacerse fuerte de local o rescatar puntos fuera de casa puede marcar una diferencia determinante de cara a la clasificación.
River Plate recibirá a Carabobo desde las 21.30 en el estadio Monumental, con transmisión de ESPN y Disney+. El equipo de Eduardo Coudet intentará conseguir su primera victoria en el certamen tras el empate en el debut ante Blooming, un encuentro condicionado por haber jugado con un hombre menos durante gran parte del partido.
El Millonario atraviesa un gran presente desde la llegada de Coudet: acumula cinco triunfos y un empate, y viene de lograr una victoria importante frente a Racing en el Torneo Apertura, resultado que lo posicionó en los primeros puestos tanto de su zona como de la tabla anual. A pesar de las rotaciones, el objetivo es claro: ganar para alcanzar la cima del grupo.
Del otro lado, Carabobo llega en un momento muy positivo. El conjunto venezolano ganó en su estreno internacional ante Bragantino y se ubica como líder, además de venir de golear en su liga local. Con futbolistas argentinos en el plantel, el equipo dirigido por Daniel Farías buscará dar el golpe en Buenos Aires.
El arbitraje estará a cargo del peruano Kevin Ortega, acompañado por sus compatriotas en las asistencias, mientras que el VAR será responsabilidad de Carlos Orbe.
River Plate: Beltrán; Bustos, Pezzella o Ramírez, Rivero, Viña; Castaño, Galoppo, Meza, Quintero; Subiabre o Salas y Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Carabobo: Bruera; González, Bilbao, Neira, Fuentes, Pérez; Cova, Núñez, Tortolero; Berríos, Ramírez. DT: Daniel Farías.
Racing Club recibirá a Botafogo desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, en un duelo clave por el Grupo E. La Academia intentará reponerse de un momento irregular, luego de dos duras derrotas en los clásicos del Torneo Apertura que generaron malestar entre los hinchas.
El equipo de Gustavo Costas había comenzado bien su camino internacional con una victoria 3-1 ante Independiente Petrolero, pero su rendimiento reciente encendió alarmas. Uno de los focos está puesto en Marcos Rojo, quien no sería titular tras su expulsión ante River, una situación que provocó la bronca del entrenador. En su lugar ingresaría Nazareno Colombo, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez seguirá como referencia ofensiva.
Enfrente estará un Botafogo que tampoco atraviesa su mejor presente. El conjunto brasileño empató en su debut ante Caracas y tuvo un arranque irregular en el Brasileirao. Sin embargo, cuenta con jerarquía y buscará recuperarse en un escenario complicado.
El partido también tendrá un condimento especial: será una reedición de la Recopa Sudamericana 2025, en la que Racing se impuso con claridad con un global de 4-0.
Racing: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Colombo, García Basso; Rodríguez, Sosa, Fernández; Solari, Martínez, Conechny. DT: Gustavo Costas.
Botafogo: Steffens; Vitinho, Bastos, Barboza, Roque; Allan, Danilo, Rodríguez; Montoro, Martins, Santos. DT: Franclim Carvalho.
Barracas Central visitará a Olimpia desde las 21 en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco, por la segunda fecha del Grupo G. El equipo de Rubén Darío Insúa buscará un resultado histórico tras haber empatado sin goles en su debut ante Vasco da Gama.
El conjunto argentino llega con altibajos en el torneo local, aunque logró un triunfo clave recientemente que lo mantiene en zona de clasificación a los playoffs. En el plano internacional, intentará sostener su solidez para competir ante un rival de mayor experiencia.
Por su parte, Olimpia atraviesa un gran momento: lidera el campeonato paraguayo y también su grupo en la Sudamericana tras vencer a Audax Italiano como visitante. Con nombres conocidos y peso histórico, aparece como un rival de máxima exigencia.
Olimpia: Olveira; Cáceres, Vargas, Rodríguez; Sánchez, Alfaro, Quintana, Lezcano; Ferreira y Leguizamón. DT: Pablo Sánchez.
Barracas Central: Espínola; Martínez, Capraro, Tobio, Demartini, Insúa; Miloc, Tapia, Porra; Candia y Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
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