Defensa y Justicia igualó 0-0 con Banfield

Los primeros minutos del encuentro fueron parejos, ambos equipos se estudiaron y no asumieron demasiado riesgo. Esto implicó que las aproximaciones sean escasas y que las jugadas se lleven a cabo en mitad de cancha.

Recién a los 12’, Defensalogró una aproximación, Rodrigo Contreras sorprendió con un buen remate desde lejos y la pelota salió desviada. El visitante no tardó en responder y 3 minutos después, mediante un tiro de esquina, Gustavo Canto estuvo cerca de marcar pero no pudo corregir la trayectoria del balón a través de su cabezazo.



Por momentos Banfield tomó más confianza e intentó tomar la iniciativa del juego. Mientras que el equipo de Sebastián Beccacece se resguardó atrás y por unos instantes no le generó peligro a su rival.

A los 35´, Contreras alertó nuevamente al arquero Facundo Altamirano, el delantero ganó la marca y su definió de cabeza no fue suficiente para abrir el marcador.

Si bien las llegadas del Taladro no fueron las más claras, sus ataques no permitieron que el contrincante se relaje.

El ritmo del juego se mantuvo en el complemento. Defensa y Justicia siguió consiguiendo aproximaciones pero Banfield no se lo hizo fácil e intentó mantenerse firme en el campo de juego.



A los 6´, Walter Bou disparó y el balón pasó cerca del pal de Altamirano. A pesar de las llegadas conseguidas, el local no se mostró cómodo en la cancha y tuvo dificultades para mantener la tenencia del balón.

El conjunto visitante no dejó de tener sus aproximaciones y a los 18´, estuvo cerca de festejar el primer gol de la noche. Luego de una jugada con varias chances, Agustín Urzi definió incómodo y no logró terminar de concretar.

Pese a la presión ejercida por el contrincante, el Halcón siguió jugando de igual a igual y obtuvo situaciones importantes. Carlos Rotondi a los 24´, encaró y sacó un bombazo que fue controlado por el arquero del Taladro, pocos minutos después se acercó Bou mediante un remate que pegó en el travesaño tras la fallita tapada de Altamirano.

Las intenciones que mostraron ambos para ponerse arriba en el resultado no alcanzaron para romper con el empate sin goles.



En la siguiente fecha de la Liga Profesional, Banfield recibirá a Atlético Tucumán el sábado 25 a las 18.00 y Defensa y Justicia se enfrentará con San Lorenzo el domingo 26 a las 15.45.