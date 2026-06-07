Florentino Pérez seguirá siendo presidente de Real Madrid: qué se viene para el club

El empresario se impuso en las elecciones frente a Enrique Riquelme y continuará como desde 2009 siendo la máxima autoridad del equipo blanco.
Florentino Pérez seguirá siendo presidente de Real Madrid después de ganarle a Enrique Riquelme las elecciones desarrolladas durante este domingo en la ciudad deportiva de la institución. El empresario de 79 años, que se impuso con alrededor del 65% de los votos, continuará como desde 2009 siendo la máxima autoridad del equipo blanco.
Más allá de la última temporada para el olvido, al perder varios clásicos con Barcelona y no ganar ningún título para las vitrinas de la institución, Florentino Pérez sacó adelante la primera elección en los 17 años que lleva su segundo mandato en Real Madrid.
¿Quién es el hombre con el que compitió Florentino? Enrique Riquelme tiene 37 años y es director ejecutivo del Grupo Cox. Apuntaba a ser uno de los presidentes más jóvenes de la historia del club con la propuesta de un cambio de 360 grados para el club bajo una lista con el nombre "legado y futuro", caracterizada por la idea de que el Real Madrid "le vuelva a pertenecer a los socios".
Ahora, ¿qué Real Madrid se viene para la próxima temporada con este triunfo de Florentino? El presidente del Merengue había prometido que, en caso de imponerse este domingo, José Mourinho sería el nuevo entrenador del equipo. A esto se le suman las llegadas del defensor Ibrahima Konaté y el lateral neerlandés Denzel Dumfries.
Por otro lado, Florentino adelantó la llegada de un "nuevo galáctico" para las filas del Merengue por el que pagará alrededor de 150 millones de euros, pero todavía no se conoció de quién se trata. En cuanto a lo edilicio, lo más resonante de su propuesta es la renovación integral de la ciudad deportiva, que se transformará en un polo empresarial con el objetivo de generarle más ingresos a la institución.
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