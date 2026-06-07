Florentino Pérez seguirá siendo presidente de Real Madrid: qué se viene para el club

Por otro lado, Florentino adelantó la llegada de un "nuevo galáctico" para las filas del Merengue por el que pagará alrededor de 150 millones de euros, pero todavía no se conoció de quién se trata. En cuanto a lo edilicio, lo más resonante de su propuesta es la renovación integral de la ciudad deportiva, que se transformará en un polo empresarial con el objetivo de generarle más ingresos a la institución.