Gallardo: "No pensé que iban a poner cinco defensores"

Cuando el Millonario pisó el acelerador el DT arengó y aplaudió a los suyos e incluso cuando Milton Casco vio la roja se lamentó por no haber metido mano antes en la alineación.

Ni que hablar cuando el refuerzo Agustín Palavecino, que tuvo su bautismo desde el vamos en una cita frente a Boca, estampó la igualdad que terminó siendo definitiva. Y frente a la prensa reconoció que la respuesta del Xeneize ante la baja de Edwin Cardona le generó el siguiente sentimiento: "Nos respetaron, no pensé que iban a jugar con una línea de cinco defensores".

Al igual que el Superclásico anterior la historia terminó igualada. En la previa del encuentro se confirmó que el colombiano Cardona no sería parte de la partida y, esa baja, pese a que el entrenador riverplatense trabajó pensando en que habría un volante o delantero más en el xeneize el quinto hombre en el fondo lo tomó por sorpresa.

Y a la hora de hacer un análisis dijo: "A mí no me conforma no perder. Quiero ganar. El rival también juega y hoy nos planteó una línea de cinco a ver si podíamos entrar. Nos dejó tener la pelota. No pensé que iban a poner línea de cinco, nos respetaron. Con Cardona, el partido iba a ser más abierto y diferente para medir fuerzas de otra manera".

En los 90 minutos hubo dos acciones que paralizaron corazones. Una triple tapada de Franco Armani y, sobre el final, un inesperado pique de la pelota que le ahogó el grito abajo del arco a Bruno Zuculini. Sobre esta situación Gallardo declaró: "Tuvimos dos buenas tapadas del Flaco (Armani) y la increíble del final que llegó Zuculini y termina también confundiéndolo el efecto. Fueron las jugadas con más suspenso del partido".

Asimismo, haciendo un análisis más profundo del cotejo y del marcador final, acotó: "El resultado me parece justo por las situaciones para uno y otro en diferentes momentos. No me pareció un partido bueno, con lucidez para jugarlo. Fue un duelo de poca claridad. En la primera media hora tuvimos intención de tomar el dominio de la pelota y el control del terreno".

Y recalcó que "tal vez al partido le hubiese venido mejor la presencia de Cardona porque hubiésemos medido fuerzas de manera diferente. A ellos le permitió meter un central más y estar cómodos desde su posición defensiva".

En tanto, refiriéndose a la expulsación de Casco en donde se lo notó molesto, cerró: "Mi molestia fue porque es el segundo partido que nos pasa lo mismo. Sufrimos la de Enzo Pérez en el clásico anterior. Con supremacía de hombres teníamos mas chances de atacar pero nos paso eso y se emparejo en cuanto a los números".