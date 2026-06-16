Histórico: Mbappé se convirtió en el máximo goleador de Francia en los Mundiales

Mbappé, quien ya se convirtió en una leyenda de las Copas del Mundo, alcanzó los 14 goles dejando atrás a Pelé (12), uno de los mejores futbolistas de la historia. Como si fuera poco, "Kiki" consiguió los 14 gritos en 15 partidos, siendo una estadística impresionante que toma aún más valor por la competencia.