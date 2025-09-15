Independiente aceleró por Gustavo Quinteros y están cerca de llegar a un acuerdo

Quinteros, quien sacó a Vélez campeón de la Liga Profesional en 2024 con un gran fútbol, se encuentra sin dirigir desde abril de este año después de un breve y fallido paso por el Gremio de Brasil. Se espera que el DT y Grindetti tengan próximamente una segunda reunión para cerrar su llegada a la institución.

En caso de que se concrete su arribo, Gustavo Quinteros podría debutar nada menos que en el clásico contra San Lorenzo (domingo 21) de local o con Racing (domingo 28) de visitante por la novena y décima fecha del Torneo Clausura respectivamente.

image

Quinteros viene de haber sonado en Boca como candidato a reemplazar a Fernando Gago. Sin embargo, finalmente Juan Román Riquelme eligió a Miguel Ángel Russo. Además, el santafesino rechazó recientemente a Colo-Colo y habría sido considerado por las selecciones de Chile y Perú una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras un gran ciclo en Vélez, con coronación incluida, su paso por Gremio no fue positivo y en agosto declaró: "Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante".

Cabe destacar que, más allá de la reunión de hoy, Quinteros no es la única opción. Si bien es el que más consenso genera en la dirigencia, también tienen en consideración a la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes renunciaron a Platense tras entrar en la historia del club con la consagración en el Torneo Apertura.

Por lo pronto, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio asumieron como dupla técnica interina en Independiente. Los exdefensores, campeones de la Copa Sudamericana 2010 en el club, estuvieron acompañados de la gloria Pepe Santoro en la práctica de este lunes en Villa Domínico.