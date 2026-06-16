Independiente: nueva oferta por Esequiel Barco y rechazo de propuesta por un jugador

La dirigencia del Rojo elevó su tercer intento para repatriar al volante desde Rusia y desestimó un pedido de ocho millones de dólares por una de las figuras del plantel.

Independiente realizó una nueva oferta para intentar concretar el regreso de Esequiel Barco y mantiene abiertas las negociaciones con Spartak Moscú, que ya rechazó dos propuestas anteriores. Después de un primer intento mediante un préstamo y de una segunda oferta para adquirir parte de su pase, el club de Avellaneda elevó la cifra y propuso comprar el 50% de la ficha del futbolista por 2,5 millones de dólares.