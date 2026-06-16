Independiente: nueva oferta por Esequiel Barco y rechazo de propuesta por un jugador

La dirigencia del Rojo elevó su tercer intento para repatriar al volante desde Rusia y desestimó un pedido de ocho millones de dólares por una de las figuras del plantel.
Independiente realizó una nueva oferta para intentar concretar el regreso de Esequiel Barco y mantiene abiertas las negociaciones con Spartak Moscú, que ya rechazó dos propuestas anteriores. Después de un primer intento mediante un préstamo y de una segunda oferta para adquirir parte de su pase, el club de Avellaneda elevó la cifra y propuso comprar el 50% de la ficha del futbolista por 2,5 millones de dólares.
Si bien la diferencia económica con las pretensiones del equipo ruso sigue siendo importante, en el Rojo sostienen la negociación apoyados en el deseo del jugador de volver al país. La intención de Barco de regresar a Independiente se transformó en un factor clave durante las conversaciones. El futbolista de 27 años ya manifestó públicamente su postura al afirmar: “Yo quiero jugar en Independiente”.
Además, en las últimas semanas protagonizó distintos gestos hacia el club, como su presencia en Villa Domínico para la inauguración de una cancha que lleva su nombre y el acuerdo alcanzado para levantar una demanda económica que mantenía contra la institución.
Más allá de ese interés mutuo, la operación continúa siendo compleja. Spartak Moscú desembolsó cerca de 16 millones de euros para incorporarlo desde River y actualmente considera al exjugador del Rojo una pieza importante dentro del plantel. Desde su llegada al fútbol ruso disputó 73 encuentros, marcó 22 goles, aportó 18 asistencias y recientemente conquistó la Copa de Rusia, números que fortalecen su valoración en el mercado.
Por otro lado, mientras busca concretar el regreso de Barco, Independiente rechazó una oferta formal por Maximiliano Gutiérrez de 8 millones de dólares presentada por Krasnodar de Rusia para quedarse con el extremo chileno. La dirigencia consideró insuficiente la propuesta debido a que posee solo el 50% de los derechos económicos del futbolista y pretende recibir al menos 10 millones de dólares netos para avanzar en una eventual transferencia.
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