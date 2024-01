La deuda que debe levantar Independiente para que puedan jugar sus refuerzos

Se trata de la deuda que el club mantiene con el Pescara de Italia por el pase del defensor uruguayo Edgar Elizalde. Hasta que no la salde, la inhibición permanecerá y el Rojo no podrá contar con sus nuevas caras para el inicio del certamen oficial.

Después de no lograrlo hacer en esta semana, el Rojo buscará transferirle el dinero (400.000 dólares) al Pescara en la próxima semana. De poder hacerse la transferencia, el club, que viene de pagarle 23.500 francos suizos a su exfutbolista Fernando Gaibor, no tendrá más inhibiciones.

image.png

Independiente fichó seis jugadores en este mercado de pases: Gabriel Ávalos, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna, Adrián Sporle, Jhonny Quiñónez y Gabriel Neves. Cabe remarcar que éstos son los futbolistas que Independiente no podrá utilizar si no paga la deuda con Pescara de Italia.

Por otro lado, el Rojo tuvo nueve bajas y todas por decisión del flamante entrenador Carlos Tevez: Tomás Pozzo, Agustín Mulet, Javier Báez, Martín Serrafiore, Martín Cauteruccio, Baltasar García, Renzo Bacchia, Patricio Ostachuk y Agustín Quiroga. En las próximas horas se podría sumar Kevin López.

Tevez: "Independiente no puede tomarse atribuciones de no pelear un campeonato"

Tras lograr la salvación del descenso en el semestre pasado, Carlos Tevez elevó la vara en el Rojo para su primera temporada completa y con pretemporada en el club: "Tenemos que acostumbrarnos a que Independiente empiece a pelear el campeonato.

"Una vez que vos te acostumbrás a eso, cada vez vas a exigir más y creo que eso es buenísimo; pero lleva un tiempo, un proceso. Porque acordémonos que, cuando agarré, estábamos peleando el descenso. Después nos salvamos y no nos faltó nada para clasificar a jugar los cuartos de final. Vamos por buen camino y creo que tenemos que llevar a Independiente a lo que es su historia y empezar desde abajo. Nos va a ir bien", comentó el entrenador en diálogo con el programa radial SúperMitre.

image.png

Independiente, que con Tevez logró escaparle al descenso, transitó casi toda la Copa de la Liga 2023 en zona de clasificación. Sin embargo, en la última fecha, quedó afuera de los cuartos de final. "Nos quedamos sin nafta", reconoció el Apache: "Independiente no puede tomarse atribuciones de no pelear un campeonato", aseveró.

Al ser la primera vez de Tevez comandando la pretemporada y el armado de un plantel, bromeó con que "estoy más cagado ahora que antes". Y explicó el motivo: "Este es el primer plantel que armo yo. Entonces, al ser directamente mío, tenemos que salir a ser protagonistas en todos lados". Eso sí, aclaró: "Miedo no tengo, no. Miedo teníamos en el barrio, ahora no".

Luego, el Apache fue contundente sobre su principal objetivo en el Rojo: "Quiero salir campeón con Independiente. Salir campeón como técnico creo que te da otra cosa. Entonces, como digo, si tenés la capacidad de ser campeón como entrenador, empezás a marcar un camino".