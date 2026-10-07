La reacción de la prensa mundial a la despedida de Messi de la Selección Argentina

La salida del capitán argentino de la Albiceleste, después de 21 años y 208 partidos, ocupó las principales portadas internacionales con elogios a su trayectoria y emoción por el final de una era.
La despedida de Messi de la Selección Argentina tras 21 años y 208 partidos internacionales tuvo repercusión inmediata en todo el mundo. El Monumental reunió a 85.000 hinchas para acompañar al capitán en su último partido, pero la emoción de la noche también llegó a las principales redacciones deportivas y generalistas. Diarios de Europa y América dedicaron sus portadas y coberturas al cierre de una etapa que marcó la historia del fútbol argentino.
En Italia, La Gazzetta dello Sport utilizó el tango como metáfora para describir la última noche de Messi con la Albiceleste y recordó una definición de Enrique Santos Discépolo: “un pensamiento triste que se baila”. El diario también puso el foco en la dimensión personal del encuentro, ya que fue el primer partido internacional que Messi disputó después de la muerte de su padre, Jorge. “¡Larga vida al Rey Messi!”, fue la contundente despedida elegida por el medio italiano.
La prensa española también le dedicó un amplio espacio al acontecimiento. AS tituló “Inolvidable Messi” y repasó el recorrido del futbolista desde Rosario hasta la gloria con Argentina, mientras que Marca definió la jornada como “la despedida de todos los tiempos” y aseguró que el argentino hizo llorar a todo el país. El diario madrileño también destacó la emoción de Messi durante el himno, mientras que Sport puso el foco en su actuación: “victoria, gol y dos asistencias” en el último capítulo de su historia con la Selección.
Desde Francia, L'Équipe señaló que “el tiempo de Messi ha terminado” y destacó que el rosarino cerró su etapa internacional después de 208 partidos. En Brasil, Globo Esporte eligió “Fin de una era” como título y remarcó el gol de penal convertido por el capitán, además de las ocasiones que no pudo aprovechar. El medio brasileño consideró que su recorrido con Argentina llegó oficialmente a su final y lo ubicó entre las grandes figuras de la historia del fútbol del país.
Fuera del ámbito estrictamente deportivo, El País de España y The Guardian también reflejaron la magnitud de la despedida. El diario español destacó que Messi hizo posible lo imposible y conquistó todos los grandes trofeos con la camiseta argentina, mientras que el periódico británico consideró que el resultado del partido era casi secundario frente al acontecimiento. Su conclusión resumió el desafío que queda para la Albiceleste: “La salida de Messi deja a la Argentina con la tarea imposible de reemplazar a su superhéroe”.
comentar