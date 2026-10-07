La reacción de la prensa mundial a la despedida de Messi de la Selección Argentina

La Gazzetta dello Sport de Italia.

La prensa española también le dedicó un amplio espacio al acontecimiento. AS tituló “Inolvidable Messi” y repasó el recorrido del futbolista desde Rosario hasta la gloria con Argentina, mientras que Marca definió la jornada como “la despedida de todos los tiempos” y aseguró que el argentino hizo llorar a todo el país. El diario madrileño también destacó la emoción de Messi durante el himno, mientras que Sport puso el foco en su actuación: “victoria, gol y dos asistencias” en el último capítulo de su historia con la Selección.