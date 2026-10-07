"No te vayas, pensalo una vez más": la canción que la Selección le cantó a Messi

Nicolás Otamendi mostró imágenes inéditas del viaje desde Ezeiza al Monumental, donde Rodrigo De Paul encabezó el canto que los integrantes del equipo prepararon para acompañar al capitán.
Lionel Messi vivió una previa llena de emoción antes de disputar su último partido con la Selección Argentina. Mientras el plantel viajaba en micro desde el predio de Ezeiza hacia el Monumental, el capitán no pudo contener las lágrimas al observar a la gran cantidad de hinchas que se habían acercado para acompañarlo. En ese momento, sus compañeros intentaron distender la situación y le dedicaron una canción especialmente preparada para su despedida.
Las imágenes fueron compartidas por Nicolás Otamendi en sus historias de Instagram y muestran a Rodrigo De Paul encabezando el canto desde el fondo del micro, con la letra escrita en su teléfono. “Leo Messi, te queremos cantar, sos eterno, como lo de Qatar; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental”, entonaron los futbolistas. La melodía elegida fue la de “Beso a Beso”, el clásico de La Mona Jiménez que también es utilizado por distintas hinchadas.
La canción tuvo una referencia muy particular para el público del Monumental, ya que la letra fue adaptada a partir del canto que los hinchas de River utilizaron para despedir a Marcelo Gallardo. En aquella oportunidad, la tribuna había cantado: “Che, Muñeco, te queremos decir, sos eterno, como lo de Madrid; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental”. La versión dedicada a Messi mantuvo la estructura y cambió las referencias para convertirla en un homenaje al capitán de la Selección.
Después del partido ante Benín, Otamendi también le dedicó un mensaje público a Messi y destacó el privilegio de haber compartido tantos años con él en la Selección. El defensor calificó al rosarino como “el mejor jugador de todos los tiempos” y vinculó sus respectivas despedidas con el orgullo de haber formado parte de una generación histórica de la Albiceleste. Para el zaguero, cerrar este ciclo junto al capitán tuvo un significado especial.
Messi, por su parte, reconoció después del triunfo que ya extraña “vestir la celeste y blanca” y aseguró que tomó la decisión convencido de que era la correcta. El rosarino cerró su etapa con 208 partidos y 126 goles, además de títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. En su despedida, también agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y amigos, recordó a Diego Maradona y definió su recorrido con la Selección como “lo más lindo” que le pasó.
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