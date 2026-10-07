"No te vayas, pensalo una vez más": la canción que la Selección le cantó a Messi

Messi, por su parte, reconoció después del triunfo que ya extraña “vestir la celeste y blanca” y aseguró que tomó la decisión convencido de que era la correcta. El rosarino cerró su etapa con 208 partidos y 126 goles, además de títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. En su despedida, también agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y amigos, recordó a Diego Maradona y definió su recorrido con la Selección como “lo más lindo” que le pasó.