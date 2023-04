Ricardo Pavoni: "Te da pena ver a Independiente así"

El Chivo dialogó con Diabólicos, y en primer lugar se refirió al momento crítico que afronta el club. "Te da pena ver así a Independiente, cabizbajo y sin orientación en el sentido futbolístico. Los jugadores de Independiente no son de mucha personalidad. Los rivales seguro dirán ‘¿quiénes son estos muchachos?‘“, sentenció.

Ricardo_Elbio_Pavoni.jpg

Luego, profundizó sobre el estilo de juego de Independiente y agregó: "Independiente perdió personalidad. Los equipos vienen, se le plantan, le meten goles. Hay que ganar para jugar bien. Y hoy Independiente tiene que ganar si o sí. Hoy tenes que ganar, no importa las formas. En el 73 salimos campeones de América en Chile tirando pelotazos a la cordillera. Tenes que defender a muerte el resultado. Los defensores atraviesan un mal momento porque no tienen personalidad y no tienen de quién contagiarse”.

Por último, el multicampeón con el Rojo habló de lo que será la llegada de su compatriota uruguayo como nuevo entrenador del club. "Imagino el carácter que podría tener Pablo Repetto como todo uruguayo. No lo conozco a fondo, pero él sabe que yo estoy en Independiente y puede hablar conmigo de lo que necesite. Estoy a disposición de él para ayudar", finalizó Pavoni, quien ganó 12 títulos: una Intercontinental, ¡5 Copas Libertadores!, 2 Interamericanas, el Nacional 1967, los Metropolitanos de 1970 y 1971.