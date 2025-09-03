San Lorenzo en una crisis sin fin: dos nuevas renuncias en la Comisión Directa

Martín Cigna, quien se desempeñaba como secretario general y vocal, y Uriel Barros, quien ocupaba los cargos de prosecretario y vocal, presentaron sus dimisiones en las últimas horas, agravando aún más el delicado momento político que atraviesa la institución de Boedo.

Las salidas de Cigna y Barros se producen tras el regreso de Moretti a sus funciones como presidente, luego de una licencia iniciada en abril de este año, a raíz del escándalo por una cámara oculta que lo involucró en una presunta coima. El retorno de presidente generó nuevas tensiones internas y aceleró los pedidos de renuncia tanto del oficialismo como de la oposición.

Cigna junto a Moretti antes del escándalo.

“Motivado en mis más firmes convicciones y sin traicionar a aquellos valores que han regido mi conducta a lo largo de mi vida, consciente de que todos y cada uno de nuestros actos deben tener como prioridad la responsabilidad y el bienestar institucional, cumpliendo con la palabra empeñada públicamente a los socios, presento ante usted mi renuncia al cargo de Secretario General y a mi condición de vocal del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, escribió Cigna.

Estas renuncias se suman a las de Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom, vocales que representaban a la oposición, quienes la semana pasada también decidieron dar un paso al costado. Ambos lo hicieron de manera “indeclinable”, argumentando la necesidad de no convalidar la gestión de Moretti y promoviendo un llamado a elecciones anticipadas a través de la acefalía dirigencial.

Con estas salidas, ya son siete las renuncias en el órgano de conducción del club. A las ya mencionadas, se le agregan la de Néstor Navarro -quien dejó su cargo tras verse impedido de ejercer la presidencia y actualmente reside en Uruguay-, la de Julio Lopardo -quien asumió la presidencia de forma interina durante la licencia de Moretti y cuya renuncia aún no fue formalizada- y la de Julio Allievi, quien también presentó su dimisión ad referendum de que el resto del oficialismo acompañe la medida.