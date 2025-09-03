San Lorenzo en una crisis sin fin: dos nuevas renuncias en la Comisión Directa

Martín Cigna (Secretario General y Vocal) y Uriel Barros (Prosecretario y Vocal) presentaron sus dimisiones a sus cargos en el Ciclón tras la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia.
La crisis dirigencial de San Lorenzo no tiene fin: hubo dos nuevas renuncias en la Comisión Directiva por la vuelta de Marcelo Moretti al cargo de presidente tras el escándalo, que aún sigue siendo investigado por la Justicia, de presentas coimas.
Martín Cigna, quien se desempeñaba como secretario general y vocal, y Uriel Barros, quien ocupaba los cargos de prosecretario y vocal, presentaron sus dimisiones en las últimas horas, agravando aún más el delicado momento político que atraviesa la institución de Boedo.
Las salidas de Cigna y Barros se producen tras el regreso de Moretti a sus funciones como presidente, luego de una licencia iniciada en abril de este año, a raíz del escándalo por una cámara oculta que lo involucró en una presunta coima. El retorno de presidente generó nuevas tensiones internas y aceleró los pedidos de renuncia tanto del oficialismo como de la oposición.
Cigna junto a Moretti antes del escándalo.
“Motivado en mis más firmes convicciones y sin traicionar a aquellos valores que han regido mi conducta a lo largo de mi vida, consciente de que todos y cada uno de nuestros actos deben tener como prioridad la responsabilidad y el bienestar institucional, cumpliendo con la palabra empeñada públicamente a los socios, presento ante usted mi renuncia al cargo de Secretario General y a mi condición de vocal del Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, escribió Cigna.
Estas renuncias se suman a las de Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom, vocales que representaban a la oposición, quienes la semana pasada también decidieron dar un paso al costado. Ambos lo hicieron de manera “indeclinable”, argumentando la necesidad de no convalidar la gestión de Moretti y promoviendo un llamado a elecciones anticipadas a través de la acefalía dirigencial.
Con estas salidas, ya son siete las renuncias en el órgano de conducción del club. A las ya mencionadas, se le agregan la de Néstor Navarro -quien dejó su cargo tras verse impedido de ejercer la presidencia y actualmente reside en Uruguay-, la de Julio Lopardo -quien asumió la presidencia de forma interina durante la licencia de Moretti y cuya renuncia aún no fue formalizada- y la de Julio Allievi, quien también presentó su dimisión ad referendum de que el resto del oficialismo acompañe la medida.
