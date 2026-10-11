El Rojo igualó 0 a 0 con el Matador en el Kempes por la doceava fecha de la Torneo Clausura y se mantiene en zona de clasificación en el certamen.
Independiente empató sin goles con Talleres en Córdoba por la doceava fecha del Torneo Clausura y se mantiene e zona de clasificación en el campeonato local. Un partido chato con pocas ocasiones de gol debido a flojas actuaciones de los rivales que derivó en la repartición de los puntos.
El equipo de Viera fue el que estuvo más cerca de quedarse con la victoria en el Kempes: en el tiempo de descuento, Banegas convirtió con un buen remate de media distancia. Sin embargo, el árbitro Zunino no convalidó el gol debido a que desde el VAR le avisaron de un offside de Montiel en la jugada.
La primera emoción del encuentro fue un tiro libre de Montiel que se estrelló en el travesaño. Por su parte, Talleres encontró espacios a espaldas de Abaldo y Banegas. Un disparo desviado de Rick y un cabezazo que Depietri que obligó a Rey a exhibir sus reflejos fueron los primeras ocasiones de la T.
Independiente salió a jugar la segunda mitad con otro nivel de determinación. Ávila, Cabral, Morales y Montiel tuvieron situaciones de gol claras. De todas maneras, el Rojo, que dejó a ir a Ávalos, padeció de falta de contundencia y de no tener un hombre fijo como referencia ofensiva.
Independiente, que venía de caer 4 a 1 con Instituto, dio señales de levantada, en este punto que suma debido al contexto de formación del equipo de Viera. Ahora, se viene el clásico contra Racing en el Cilindro... Por su parte, Talleres sigue sin levantarse en el Torneo Clausura, donde lleva una pobre campaña.
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