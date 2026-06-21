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Uruguay complicado: Cabo Verde le igualó el encuentro

Kevin Pina abrió el marcador para Curazao, Maximiliano Araujo y Agustín Canobbio revirtieron el resultado para la Celeste y Hélio Varela volvió a igualar el duelo.

stUruguay se mide con Cabo Verde en busca de ganar para no complicar su clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 tras el empate 1 a 1 con Arabia Saudita en su estreno mundialista. El partido, que se lleva a cabo en el estadio de Miami, se puede ver en vivo por Telefé y DSports y también seguir el minuto a minuto por nuestra web.

20' del PT: ¡Gol! Uruguay 0-1 Cabo Verde

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43' PT: ¡Gol! Uruguay 1-1 Cabo Verde

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51' PT: ¡Gol! Uruguay 2-1 Cabo Verde

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¡Gol! Uruguay 2-2 Cabo Verde

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