Uruguay complicado: Cabo Verde le igualó el encuentro

stUruguay se mide con Cabo Verde en busca de ganar para no complicar su clasificación a 16avos de final del Mundial 2026 tras el empate 1 a 1 con Arabia Saudita en su estreno mundialista. El partido, que se lleva a cabo en el estadio de Miami, se puede ver en vivo por Telefé y DSports y también seguir el minuto a minuto por nuestra web.