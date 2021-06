Uruguay y Paraguay definen quiénes serán sus próximos rivales

A lo largo de la historia, ambas selecciones se enfrentaron 72 veces. La Celeste ganó 30 partidos y La Albirroja 24, dejando 18 empates. El encuentro más reciente fue el 3 de junio de este año, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y finalizó 0-0.

Los dos equipos ya tienen asegurada la clasificación a los octavos de final, Uruguay se ubica cuarto con 4 puntos y Paraguay segundo con 6 unidades. El resultado que consigan en la quinta fecha no cambiará esta situación, ya que Bolivia no sumó ningún punto y aunque gane ante Argentina no le alcanzará para revertirlo.

De todos modos, para los dirigidos por Oscar Tabárez, no perder, significará evitar al dueño de casa y cuco del certamen: Brasil.

POBABLES FORMACIONES

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez y Edinson Cavani. DT: Oscar Washington Tabárez.

Paraguay: Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Andrés Cubas, Robert Piris da Motta; Alejandro Romero Gamarra, Miguel Almirón, Ángel Romero; Gabriel Ávalos. DT: Eduardo Berizzo.

Hora: 21.00.

TV: DirecTV GO.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).