Video: un hincha del Arsenal se burló del Cuti Romero en las calles de Londres

Embed Un hincha del Arsenal se cruzó a CUTI ROMERO LESIONADO por las calles de Londres y le dijo “BUENA SUERTE EN EL CHAMPIONSHIP”. pic.twitter.com/P7IGsR3gCA — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 13, 2026

Cuti Romero no podrá jugar el tramo final de la Premier League por la lesión que sufrió en la derrota 1 a 0 de su equipo con Sunderland, por la que se retiró del campo quebrado en llanto y puso en duda por unas horas su presencia en la Copa del Mundo. Luego, se supo que llegará a la máxima cita, aunque sin rodaje en el campo de juego.