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Video: un hincha del Arsenal se burló del Cuti Romero en las calles de Londres

El defensor argentino, que acaba de sufrir una lesión jugando para los Spurs, fue víctima de una gastada de un fanático del clásico rival de su equipo.

Cristian "Cuti" Romero no está pasando un buen momento: se lesionó en la derrota del Tottenham con Sunderland y ahora fue víctima de una burla en las calles de Londres que se volvió viral en las redes sociales. El defensor argentino, caminando con un vendaje sobre toda su pierna derecha, sufrió la gastada de un fanático de su clásico rival Arsenal, que además lo grabó y luego subió la misma al internet.

"Cristian, buena suerte en el Championship", le dijo un hincha del Arsenal al Cuti, quien se dio cuenta unos instantes antes que lo había empezado a grabar, inclinó la cabeza para abajo para mirar el celular y caminó derecho sin reaccionar a la provocación del fanático.

Tottenham está en zona de descenso de la Premier League a seis jornadas de la finalización del campeonato: está 18° con 30 puntos y ya no depende de sí mismo. Wolves (17) y Burnley (20) están prácticamente condenados y luego está los Spurs, que buscará sobrepasar a West Ham (32), Forest (33) o Leds (36).

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Cuti Romero no podrá jugar el tramo final de la Premier League por la lesión que sufrió en la derrota 1 a 0 de su equipo con Sunderland, por la que se retiró del campo quebrado en llanto y puso en duda por unas horas su presencia en la Copa del Mundo. Luego, se supo que llegará a la máxima cita, aunque sin rodaje en el campo de juego.

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