Banco Nación negó cambios en los créditos tras la polémica por beneficios a funcionarios

El Banco de la Nación Argentina aclaró que no realizó cambios en los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos hipotecarios, en medio de la polémica por supuestos beneficios a funcionarios. A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no ha modificado ningún criterio de elegibilidad”, ni alteró el régimen vigente, y rechazó que se haya excluido a algún grupo de clientes.