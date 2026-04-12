Banco Nación negó cambios en los créditos tras la polémica por beneficios a funcionarios

La entidad afirmó que mantiene las mismas condiciones y desmintió versiones sobre exclusiones o modificaciones en el acceso.
El Banco de la Nación Argentina aclaró que no realizó cambios en los criterios de elegibilidad para el otorgamiento de créditos hipotecarios, en medio de la polémica por supuestos beneficios a funcionarios. A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no ha modificado ningún criterio de elegibilidad”, ni alteró el régimen vigente, y rechazó que se haya excluido a algún grupo de clientes.
La aclaración surge luego de la difusión de versiones que señalaban una modificación normativa tras el escándalo por créditos otorgados a dirigentes políticos. Desde el banco buscaron desactivar esas interpretaciones y remarcaron que las condiciones de acceso se mantienen sin cambios, en un contexto de fuerte repercusión pública y cuestionamientos sobre la transparencia del sistema.
La controversia se originó tras conocerse que decenas de funcionarios accedieron a créditos hipotecarios con montos elevados y condiciones favorables. El foco estuvo puesto en una modificación de 2024 que había ampliado el alcance a cargos políticos, lo que generó críticas por el contraste con las dificultades que enfrenta el resto de la población para acceder a financiamiento.
En medio de ese escenario, el Gobierno salió a respaldar la legalidad de las operaciones, aunque el tema escaló en la agenda política y mediática. La respuesta del Banco Nación apunta a contener el impacto y sostener la confianza en el sistema, mientras persisten las dudas sobre los mecanismos de asignación y el acceso equitativo al crédito en el país.
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